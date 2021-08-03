KOÇ: PARASAL değerlerinizi gözden geçirmek isteyeceksiniz. Kuşkular yüzünden yaptığınız işten zevk almayabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili gelişmeleri takip ederken, başarınızı garantileyerek ilerlemenizde fayda var.

BOĞA: BUGÜN, fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirebilirsiniz.

Çevre bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Partneriniz, değişen fikirlerinize karşıt düşünceler geliştirebilir

İKİZLER: BUGÜN özellikle yakın dostlarınızın ilgisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Değişen istekleriniz konusunda kendinizi zorlamamalı, partnerinizin olumlu yaklaşımlarına daha iyimser bakmalısınız. Detaylar kafanızı kurcalıyor.

YENGEÇ: ÇEVRENİZİN isteklerini güçlü bir şekilde algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları kendinize seçerek, çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyorsunuz. Bugün, olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz.

ASLAN: DÜŞÜNCELERİNİZİ yaşama geçirmek konusunda; deneyimlerinizi ve bilgilerinizi kullanmak için fırsatlar söz konusu. Gücünüzün farkındasınız. Beklemekten çok sıkılıyorsunuz ve girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz.

BAŞAK: YAKIN dostlarınızın sizden beklediği desteği esirgememeli ve aranızdaki bağları güçlendirmelisiniz. Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınızla birlikte olabileceksiniz.

Maddi gelişmeleriniz olumlu ilerliyor.

TERAZİ: HARCAMALARINIZI denetlemek zorundasınız.

Bugün sıra dışı düşünceler içinde olacak ve partnerinizin gözüne girmek için, bütçenizin dengelerini bozabilirsiniz dikkatli olun.

İsteklerinizde farklı bir aşırılık gözleniyor.

AKREP: BUGÜN çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden siz planlarınızı ortaya koymamalı ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmamalısınız.

YAY: ZORLANMALARA gelemediğiniz için ani olaylara tepkili davranabiliyorsunuz. Önemli konuları atlamadan kendinizi disipline etmek zorundasınız. Maddi konularda ısrarcı bir tavır takınarak çevre koşullarınızı değiştirebilirsiniz.

OĞLAK: İLETİŞİM konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere hızlı bir şekilde ulaşacaksınız. İşbirliği içinde olduğunuz kişilerin, farklı düşünceleri, sizde farklı motivasyon yarattığı için mutlu oluyorsunuz.

KOVA: DUYGULARINIZI rahat kullanmak isteyeceksiniz.

Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık olacak. Güçlü bağların pekişeceği bir gün yaşayacaksınız.

BALIK: MADDİ konuları yeniden gözden geçirmelisiniz.

Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Yatırımlarınız konusunda size fikir verecek olan ailenizi ön plana çıkaracak gerekli atılımları sağlayacaksınız.