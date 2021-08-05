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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız Falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 05.08.2021, 00:00

KOÇ: FİNANS evinizle ilgili karşınıza çıkan bir çok fırsatı yakalayacak ve paranızı zekice değerlendireceksiniz. Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz.
Planlarınızı gizli tutun.

BOĞA: YAKIN ilişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için destek görebileceksiniz. Dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.

İKİZLER: İDDİALI tavırlarınızla ortaya çıkıyorsunuz.
Elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız. İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız.

YENGE:: İKİLİ ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin baskısından sıkılacağınız bir gün.

ASLAN: BUGÜN geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin siz anlamadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi gerginleştiriyor. Son günlerde gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.

BAŞAK: BUGÜN iş bağlama konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz.
Yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak bir çok konuda anlaşmalara imza atacaksınız.

TERAZİ: İŞ yerinde memnun olmadığınız durumlar varsa iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz.
Azimli yapınız sizi agresif yapabilir.
Enerjinizi doğru kullanmalı, çevrenize baskıcı davranmamalısınız.

AKREP: BUGÜN kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz.
Keşiflere hazırsınız.

YAY: ACELECİ tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.
Ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları kararlılıkla sürdüreceksiniz.

OĞLAK: BUGÜN fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız.

KOVA: İŞ arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız.
Flört etmeye çok vakit harcamak ve aşka daha çok şans vermeniz sizi üzebilir.

BALIK: GELİŞMELERDEN gerekli dersleri çıkararak, uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğrendiniz.

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