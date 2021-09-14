KOÇ: JEST yapmayı seviyorsunuz ve bundan gururlanıyorsunuz. Çevreniz bu huyunuzu bildiğinden sürekli sizden bir şeyler bekliyor. Özellikle iş sorunları olanlar sürekli kapınızı aşındırıyor.

BOĞA: DOĞUŞTAN kişisel çekiciliğe sahip bir kişi olmanız, çevrenizin çok kalabalık olmasına sebep oluyor. Sevdiğiniz kişi bu konudan çok rahatsız. Sadece ona ait olmanızı istiyor.

İKİZLER: İŞ ilişkilerinde düzen ve disiplinden yanasınız. Programlı yaşadığınız zaman, kendinizi işinizde daha verimli hissediyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınız da sizinle aynı fikirde.

YENGEÇ: PLATONİK aşklardan çok, idealist ilişkileri seviyorsunuz. Yaşamı uzaklarda değil, yanı başınızda arayanlardansınız.

Sevdiğiniz kişi tam size göre. Fakat,o hala sevginizi ispatlamanızı bekliyor.

ASLAN: İDEALLERİNİZİN peşinde koşmayı seviyorsunuz. Fakat, yetersiz kaldığınız zaman çevrenizi suçlayabiliyorsunuz.

Güvensizliğinizi yenmelisiniz ve insanlara olumlu yaklaşmayı öğrenin.

BAŞAK: KARŞI cinsle olan problemleriniz bitmek bilmiyor. Kendinizi sürekli haklı görseniz de, onunla olan ilişkinizde empati yeteneğinizi geliştirmelisiniz. O sizin tarafınızdan daha güçlü duygularla anlaşılmak istiyor.

TERAZİ: YENİLİKLERE fazla açık değilsiniz.

İdealist yapınız engel tanımıyor. Kendinizi rahatlatmayı bir türlü beceremiyorsunuz ve bu yüzden sinirli bir ifadeyle dolaşmanız, çevrenizde yanlış anlaşılıyor.

AKREP: ÇEKİCİ ve huzursuz birisiniz. Çabuk düşünmek, sizin için önemli. İlişkileriniz hep bu yönde gelişsin istiyorsunuz. Karşınızdaki kişinin sizin kadar derin düşünmesi her zaman mümkün olmayabilir.

YAY: ÇEKİCİ fikirlerinizi daima kendinize saklamalısınız. Dışa dönük ve ilginç bir yapınız var. Fakat, ürettiğiniz düşüncelere karşı çıktıkları zaman son derece rahatsız oluyorsunuz.

OĞLAK: İŞLERİN nasıl yapıldığı değil, nasıl yapılacağı önemli. Siz, makine düzenlerini seven sistemlerin insanısınız. Olayları planlayarak yürütmeyi seviyorsunuz. Mantığınızla hareket ettiğiniz için problem çıkmıyor.

KOVA: STATÜ konusunda çok ısrarcı davranıyor, önünüze çıkan fırsatları görmüyorsunuz.

Eski alışkanlıklarınızı artık atmalısınız.

Yeni işle birlikte gelen, yeni imkanları sonradan siz de beğeneceksiniz.

BALIK: İŞİNİZ ve mutluluğunuz birbirine bağlı.

Maddi olanaklarınız yetersiz kaldığı zaman, öfkeli oluyor ve sevdiğinize de surat asıyorsunuz.

Aslında, o bunu hak etmiyor.

Yanlış yaptığınızın farkında mısınız.