KOÇ: JEST yapmayı seviyorsunuz ve bundan gururlanıyorsunuz. Çevreniz bu huyunuzu bildiğinden sürekli sizden bir şeyler bekliyor. Özellikle iş sorunları olanlar sürekli kapınızı aşındırıyor.
BOĞA: DOĞUŞTAN kişisel çekiciliğe sahip bir kişi olmanız, çevrenizin çok kalabalık olmasına sebep oluyor. Sevdiğiniz kişi bu konudan çok rahatsız. Sadece ona ait olmanızı istiyor.
İKİZLER: İŞ ilişkilerinde düzen ve disiplinden yanasınız. Programlı yaşadığınız zaman, kendinizi işinizde daha verimli hissediyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınız da sizinle aynı fikirde.
YENGEÇ: PLATONİK aşklardan çok, idealist ilişkileri seviyorsunuz. Yaşamı uzaklarda değil, yanı başınızda arayanlardansınız.
Sevdiğiniz kişi tam size göre. Fakat,o hala sevginizi ispatlamanızı bekliyor.
ASLAN: İDEALLERİNİZİN peşinde koşmayı seviyorsunuz. Fakat, yetersiz kaldığınız zaman çevrenizi suçlayabiliyorsunuz.
Güvensizliğinizi yenmelisiniz ve insanlara olumlu yaklaşmayı öğrenin.
BAŞAK: KARŞI cinsle olan problemleriniz bitmek bilmiyor. Kendinizi sürekli haklı görseniz de, onunla olan ilişkinizde empati yeteneğinizi geliştirmelisiniz. O sizin tarafınızdan daha güçlü duygularla anlaşılmak istiyor.
TERAZİ: YENİLİKLERE fazla açık değilsiniz.
İdealist yapınız engel tanımıyor. Kendinizi rahatlatmayı bir türlü beceremiyorsunuz ve bu yüzden sinirli bir ifadeyle dolaşmanız, çevrenizde yanlış anlaşılıyor.
AKREP: ÇEKİCİ ve huzursuz birisiniz. Çabuk düşünmek, sizin için önemli. İlişkileriniz hep bu yönde gelişsin istiyorsunuz. Karşınızdaki kişinin sizin kadar derin düşünmesi her zaman mümkün olmayabilir.
YAY: ÇEKİCİ fikirlerinizi daima kendinize saklamalısınız. Dışa dönük ve ilginç bir yapınız var. Fakat, ürettiğiniz düşüncelere karşı çıktıkları zaman son derece rahatsız oluyorsunuz.
OĞLAK: İŞLERİN nasıl yapıldığı değil, nasıl yapılacağı önemli. Siz, makine düzenlerini seven sistemlerin insanısınız. Olayları planlayarak yürütmeyi seviyorsunuz. Mantığınızla hareket ettiğiniz için problem çıkmıyor.
KOVA: STATÜ konusunda çok ısrarcı davranıyor, önünüze çıkan fırsatları görmüyorsunuz.
Eski alışkanlıklarınızı artık atmalısınız.
Yeni işle birlikte gelen, yeni imkanları sonradan siz de beğeneceksiniz.
BALIK: İŞİNİZ ve mutluluğunuz birbirine bağlı.
Maddi olanaklarınız yetersiz kaldığı zaman, öfkeli oluyor ve sevdiğinize de surat asıyorsunuz.
Aslında, o bunu hak etmiyor.
Yanlış yaptığınızın farkında mısınız.