KOÇ: BUGÜN başarılı bir performans yakalayacaksınız.

Yönetici gezegeniniz Mars çalışma evinizde ilerliyor. Merkür ve Venüs karşıt burcunuzda beklediğiniz başarı potansiyelini size sunuyor.

BOĞA: MARS aşk evinizde. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Gerekli kişileri bir araya getirmek için yapacağınız çalışmalarda istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz.

İKİZLER: MERKÜR'DEN olumlu destek alıyorsunuz.

Yaratıcılığınızı, riskleri göze alarak ortaya çıkaracaksınız. Çevresel faktörlerin sizin lehinize gelişmesi motivasyon açısından da sizi güçlendiriyor.

YENGEÇ: GEÇMİŞİNİZİN size sağlayacağı bilgi birikiminden faydalanabilirsiniz.

Ailenizin, size ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceksiniz. Atak bir kişilik sergileyerek cesaretinizi zorlayabilirsiniz.

ASLAN: ÇEVRENİZDE bir çok romantik fırsat önünüze geliyor. Yakın ilişkilerinize uyumlu yaklaşacaksınız. Olaylara estetik bakarak, içsel bir tatmin sağlayacak ve güçlü bir hafıza örneği sunacaksınız.

BAŞAK: MADDİ konularda karşı tarafı ikna etme sorunu yaşayabilirsiniz. Ay'ın konumu, hisseli paraların çalışma şeklini gündeme getirirken, kişisel başarınızı kullanma konusunda size fırsatlar sağlıyor.

TERAZİ: İÇİNİZDEKİ güçlü enerjiyi paylaşma konusunda acele etmemelisiniz. Güneş ve Jüpiter'in olumlu desteğini hissetmeye başlıyorsunuz. Duygusal ilişkilerinizde belirleyici tavırlar içinde olacaksınız.

AKREP: BUGÜN gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz.

Planlayacağınız işleri yaşama geçirme konusunda acele ediyorsunuz.

YAY: KENDİNİZE güveniyor ve yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda çevrenizi olumlu etkilerken, geleneksel kişileri yargılamamalısınız.

OĞLAK: BUGÜN çevresel çatışmalardan uzak kalmalısınız. Toplumsal olayların çevrenizde gelişmesi sayesinde pozitif gelişmeler var. İşinize olan bağlılığınız, önemli pozisyonların oluşmasına neden oluyor.

KOVA: UZAK yollarla ilgili kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesini istiyorsanız, bazı bilgi birikimlerinizden yaralanabilirsiniz.

Deneyimlerinizden yola çıkarak başarınızı katlıyorsunuz.

BALIK: Kendinizi farklı bir statü içinde çalışırken bulabilirsiniz. Akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. Gizemli olayların peşindesiniz.