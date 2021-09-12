KOÇ: İLETİŞİMDE başarılı çalışmalarınız olacak ve birçok dostunuzu bir araya getireceksiniz.

Orijinal fikirlere önem verdiğiniz için, arkadaş seçimleriniz de bu yönde oluyor.

Birçok organizasyona katılabilirsiniz.

BOĞA: TOPLUMSAL başarıya yatkın bir kişiliğiniz var. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Yapacağınız çalışmaların ön hazırlıkları içindesiniz. İlginin üzerinizde toplanmasına neden olacaksınız.

İKİZLER: HAREKETLİ ve ilginç tavırlarınızı belirginleştirmekten yanasınız. Parasal konularda sınırlarınızı zorlamakta başarılısınız.

Bugün, çevrenizdekilere görüşlerinizi aktarmak isteyecek ve güçlü olacaksınız.

YENGEÇ: ORİJİNAL düşünceli kişileri sevmenize rağmen, hemen samimi olamıyor ve irdeliyorsunuz.

Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak ve kazançlarınızla belirleyici işler yapacaksınız.

ASLAN: GÜCÜNÜZÜ seviyorsunuz fakat partnerinizden de aynı performansı bekliyorsunuz.

Bugün, onunla fikir birliği içinde olsanız da, sabit düşündüğünüz için aranızda sorunların çıkmasına neden olabilirsiniz.

BAŞAK: KONUŞMALARINIZA dikkat ediyor ve cümlelerinizi özenle seçiyorsunuz.

Ortamlarda yaratıcı ve sosyal yönünüzü ortaya çıkaracak işler peşindesiniz. Partnerinizin davranışları sizin için çok önemli.

TERAZİ: AİLE kavramınız çok önemli. Sevdiklerinizle bir arada olacaksınız. Aranızda renkli konuşmaların da geçeceği özel bir durum sizi bekliyor. Değişim içinde olmaktan son derece memnunsunuz.

AKREP: MADDİ konularda araştırmaya yakın bir yapınız var ve ele aldığınız konuları sıkı bir şekilde elden geçiriyorsunuz. Maddeye keskin bir mantıkla yaklaşıyorsunuz.

Bugün, dostlarınızla hem fikir olacaksınız.

YAY: SABIRSIZ davranışlar içindesiniz. Partnerinizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.

"Ben" egonuzu belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor ve fikirlerinizle fırtınalar estiriyorsunuz.

Tartışmaktan vazgeçmelisiniz.

OĞLAK: DENGELİ konuşmalarınızla kendinizi bulunduğunuz ortama saygın bir şekilde sunuyorsunuz. Bugün, bilgilerinizi paylaşmada farklı davranacaksınız. Birlikte olduğunuz kişilere geleneksel yaklaşacaksınız.

KOVA: ANİ gelişen olaylara karşı temkinli bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün.

Müdahale etmediğiniz olayların dahi size sağlayacağı avantajların farkındasınız.

BALIK: BUGÜN Merkür'den olumlu etkiler alıyor ve çevrenizde yaratıcı fikirlerinizle dikkat çekiyorsunuz. Dostluk duygularının temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Eski dostlarla buluşacaksınız.