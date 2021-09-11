KOÇ: AİLENİZE daha çok vakit ayırmanız gerektiğini biliyor fakat yoğunluktan dolayı ziyaretlerinizi oldukça seyrek tutuyorsunuz. Duygusal yönlerinizi sürekli içinizde saklamaktan çok yoruldunuz.

BOĞA: DOSTLARINIZDAN vazgeçemeyeceğinizi çevrenize ispat etmelisiniz. Sizi haksız yere suçlayan yakınlarınız var. Elinizdeki işleri bir an önce bitirme çabası içinde olacaksınız. Arkadaşlarınızı özlediniz.

İKİZLER: YENİ kararlar almak için uygun bir dönem. Maddiyatla ilgili konular ve yeni fikirler arasında seçimlerinizi doğru yapmalısınız. Eski şartlardan bıktığınızı mantıklı bir şekilde değerlendirmelisiniz.

YENGEÇ: AY'IN bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. İlişkilerinizde maddi kaygılarınız ön plana çıkıyor ve canınız sıkılıyor. Partnerinizin sizi olduğu gibi kabul etmesini sağlamalısınız.

ASLAN: ÇEVRENİZDEN etkilenerek yola çıktığınızda hata yapabiliyorsunuz. Sizin için önemli kişilerden alacağınız eleştiri canınızın sıkılmasına neden olabilir. Kapasiteniz yüksek, fırsatları kaçırmak istemiyorsunuz.

BAŞAK: KARİYERİNİZİ ön plana çıkarmanın zamanı. Karşılaştığınız fırsatlar sizi tereddüte düşürebilir. Bırakın eskimiş düşünceleri ve bir an önce atılımlarınızı gerçekleştirin. Mesleki anlamda iyi gidiyorsunuz.

TERAZİ: RUHANİ yönlerinizi ideallerinizle birleştirin. Beklediğiniz haberlerin size sağlayacağı avantajlardan payınıza düşeni alacaksınız. Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamanız gerekiyor.

AKREP: GİRİŞİMCİLİĞİNİZ size birçok kapı açıyor. Becerikli ve akıllıca davranmanız size birçok olanakları da beraberinde getiriyor ve önüne geçilmiyor. Fakat, yaşamınızla ilgili sınavlarınız hiç bitmiyor.

YAY: BAŞKALARINDAN daha zeki olduğunuz için, onların sözleri size sıkıcı gelebiliyor. Kafanızın ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz. Sosyal ilişkilerinizde parladığınızı göreceksiniz.

OĞLAK: DÜŞÜNCELERİNİZİ kendinize saklamak size yakışıyor. Güvende hissetmeme duygunuzdan kurtulamıyorsunuz. Eski olayları artık kafanızdan atıp geçmişin pürüzlerini bir an önce ayıklamalısınız.

KOVA: BİRLİKTE çalıştığınız kişileri eleştirmek dost kaybetmenize neden olabiliyor. Bazen iş yaptığınız kişilerin sizden çok faklı düşünmeleri yüzünden, aranızdaki sorunları onlara kabul ettiremiyorsunuz.

BALIK: DOĞAL ve keyifli bir kişi olmanıza rağmen, bugün duygusal konuşmalar yapmak için aradığınız dostlarınızın üzülmesine neden olabilirsiniz. Olayları kafanıza takmanız, onları uzaklaştırıyor.