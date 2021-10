KOÇ: BUGÜN, dostlarınızla mantıklı ve doğru iletişimler içindesiniz. Yapacağınız çalışmalarda onların fikirleri sizin için olumlu bir motivasyon oluyor. Bazı arkadaşlarınızın sizden sakladıkları sorunları olabilir.



BOĞA: İŞ yaşantınızda ilginç konuşmaların yaşanacağı bir gün. Çevrenizde her konuda sizi destekleyecek, üstün yönleri olan kişiler bulunsun istiyorsunuz. Bu kişilerle ilişkileriniz size performans ve başarı kazandıracak.



İKİZLER: BİRÇOK romantik fırsat önünüze geliyor.

Bugün yakın ilişkilerinize sanatsal ve uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Sosyal ilişkilerinizde garip gelişen bir önseziniz var ve algılama konusunda başarılısınız.



YENGEÇ: BEKLEDİĞİNİZ fırsatlar ayağınıza gelecek.

Uzak yollarla ilgili kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesini istiyorsanız, bilgi birikiminizden yaralanabilirsiniz. Bugün enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz.



ASLAN: BUGÜN, dostluk duygularınız ön planda.

Kendinize güveniyor ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz. Algılama konusunda, yanılmadığınızı anlayacaksınız.

Görüşlerinize güvenmelisiniz.



BAŞAK: İÇİNİZDEKİ güçlü enerjiyi paylaşma konusunda isteklisiniz. Yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak ortaya çıkaracaksınız.

İyi niyetli yaklaşımınız size kazandıracak. Sabırlı olmayı öğrenmelisiniz.



TERAZİ: OLAYLARA farklı bir mantıkla yaklaştığınız için, kendinize her konuda güveniyorsunuz.

Sıkıldığınız anda kolayca şekil değiştirmeniz yüzünden, sizi tanımak mümkün olmuyor..Doğrularınız için savaşıyorsunuz.



AKREP: BUGÜN, Ay'ın konumu aşk ilişkilerinize değişik bir yorum sunuyor. Duygusal coşkularınızda yaşadığınız ikilem yüzünden çevrenizi, özellikle partnerinizi şaşırtabilirsiniz.

Kendinizi zorlayacak konular gündemde.



YAY: BUGÜN partnerinizle aynı düşünce ve duygu içinde olmanıza rağmen, paylaşımlarınızı yansıtırken, farklı dil kullanmayı yeğlemeniz sorun olabilir. Hatalarınız yüzünden isteklerinizde gecikmeler yaşayabilirsiniz.



OĞLAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Gerekli kişileri bir araya getirmek için yapacağınız çalışmalar olumlu sonuç verecek. Sizin için başarı, mesleki anlamda yapmak istedikleriniz.



KOVA: MADDİ konularda karşı tarafı ikna etme sorunu yaşayabilirsiniz. Ay'ın konumu, hisseli paraları gündeme getirirken, kişisel başarınızı kullanma konusunda size fırsat sağlıyor. Gizlilikler söz konusu olacak.



BALIK: KİŞİSEL olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalısınız.

Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyin denetiminizden geçmesini istiyorsunuz. Çevrenizde istediğiniz konuma geliyorsunuz. Sağlığınız iyi.