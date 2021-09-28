KOÇ: YAPTIĞINIZ işin karşılığını almak ve bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. İş disiplininiz mükemmel. Menfaatlerinizi korumak zorundasınız. Bugün egolarınızı ve hırslarınızı ön plana çıkaracaksınız



BOĞA: BUGÜN, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak, özgürlüğünüzü kanıtlayacak ve farklı kişilerin fikirlerinden yola çıkarak, kazançlarınızı belirleyeceksiniz. İçselliğinizi ve yaşamınızı sorguluyorsunuz



İKİZLER: SEVDİKLERİNİZİN fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizden faydalanacaksınız.



YENGEÇ: İŞİNİZLE ilgili açılımlara ihtiyacınız var. Fakat, düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda karasızlık çekebilirsiniz. Toplumsal konularda yaratıcılığınızı ön plana çıkaracaksınız. Egonuz oldukça yüksek.



ASLAN: BUGÜN daha hareketli ve aktif olacaksınız. Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Uzak yollarla ilgili planlarınız olacaktır. İsteklerinizdeki artışlar sizi yorabilir. Çevrenize güvenmek yerine, onları sınamalısınız.



BAŞAK: AİLENİZİN ihtiyaçları karşısında sınırlarınızı zorlamamalısınız. Onların problemlerinin canınızı sıkmasını istemiyorsunuz. Mantık ağırlıklı düşüncelerden yola çıkarak, çözümleyici noktaları bulacaksınız



TERAZİ: DUYGULARINIZI yoğun yaşadığınız bir gün içindesiniz. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farklı yaklaşıyorsunuz.



AKREP: YAŞAMI doğal akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılamada zorluklar yaşamanıza neden olacaktır. Muhalif tavırlar içine girmeyin.



YAY: YALNIZ kaldığınız zaman çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde, sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle olan ilişkinize olumlu yansıyor.



OĞLAK: GÜVENSİZLİĞİNİZİ yendiğiniz zaman daha başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalmaya çalışmalısınız. Bildiğiniz gibi yaşamak istiyor ve sevdiğiniz kişinin kendini ifade etmesine izin vermiyorsunuz.



KOVA: AİLENİZLE yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve taviz. Bu iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.



BALIK: YAŞAM kalitenizi artırma çalışmaları sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz. Bugün, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz.. Fakat eleştirilere açık değilsiniz.