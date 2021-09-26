KOÇ: ATILIMLARINIZ için uygun bir gün.

Ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.



BOĞA: BUGÜN, duygusal anlamda mutlu hissedeceksiniz.

Yaşamınızla ilgili yenilikler sizi bekliyor ve partnerinizin istekleri ön planda olacak. Yaşamınızı yönlendirme konusunda başarılı adımlar atıyorsunuz.



İKİZLER: KENDİ düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bilinçaltınız oldukça yoğun ve iç sesinizi dinlemek için zamana ihtiyacınız var. Acele etmemeli ve olayları sıra ile çözümlemelisiniz.



YENGEÇ: KENDİNİZİ haklı çıkarmak adına birçok neden buluyorsunuz. Bugün, çevrenizden etkilenecek ve onların fikirlerini benimseyeceksiniz.

Aile içinde farklı bir konumda olmak için fırsatları kaçırmıyorsunuz.



ASLAN: MADDİ konularda alacağınız desteğin büyük bir kısmını ilişkilerinizde yarattığınız başarılara borçlusunuz. Ben merkezci kişiliğinizin altında yatan yardım sever yapınızı kimse inkar etmiyor.



BAŞAK: ÖZGÜRLÜK duyguları içinde hareket etmek isteyecek ve karşılaştığınız engeller karşısında sinirli tavırlar içinde olacaksınız.

Duygusal yaşantınızda karşı tarafın sizi anlamasını beklememeniz gerekiyor.



TERAZİ: SOSYAL aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek. Bir çok arkadaşınızın katkılarıyla kendiniz farklı bir çalışma ortamı içinde bulabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeyi unuttunuz.



AKREP: BUGÜN, bilinçaltı öfkelerinizi denetim altında tutmak zorundasınız. Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacak olumlu çalışmalar içindesiniz. Planlı şekilde davranarak başarıyı çekiyorsunuz.



YAY: BUGÜN, maddi konulardaki beklentilerinizi kişisel çabalarınızla birleştirmek isteyebilirsiniz.

Yaratıcı yönünüzü istediğiniz zaman kullanıyorsunuz. Farklı olan taraflarınızı ortaya çıkarmak istemiyorsunuz.



OĞLAK: AİLENİZİN sorunları ile ilgileneceğiniz bir gün. Onlarla yapacağınız çalışmalar gündeme gelebilir. Sevdiklerinizin desteğini üzerinizde hissettiğinizde başarınızın temposu için, gerekli ortamı sağlıyorsunuz.



KOVA: BUGÜN, yanınızda çalışan kişilere soğuk davranacaksınız. Çevrenizde yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşmaya çalışın. İçinize kapanık davranışlar size yakışmıyor.



BALIK: BUGÜN, duygularınız her an değişebilir.

Parterinizle olan ilişkinizde karşıt düşünceler içindesiniz. Zarar görebileceğiniz ortamlardan çabuk uzaklaşmayı bilen sezgisel bir yapıya sahipsiniz.