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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29.09.2021, 00:00

KOÇ: BUGÜN çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. Yakın ilişkilerinize güçlü bağlarla bağlanmanızı sağlarken, yaşamınızla ilgili hiç kimseye ödün vermek istemiyorsunuz.

BOĞA: MADDİ konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var

İKİZLER: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin fikirlerinden faydalanabilirsiniz. Aksilikler konusunda kendinizi donanımlı hissediyorsunuz. Yaşama mantık çerçevesi içinde bakıyor, çözüme ulaşıyorsunuz

YENGEÇ: AY burcunuzda ilerlerken, kişisel özgürlüğünüze hiç kimseye ödün vermiyorsunuz. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi kendi yorumlarınız doğrultusunda ortaya koyuyorsunuz

ASLAN: BUGÜN kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz. İçinizdeki fırtınaları hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. İsteklerinizi, hiç kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz.

BAŞAK: AİLENİZE karşı kesin tavırlı yaklaşırken, fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Sizi yargılamalarına izin vermemelisiniz. Sorunların üst üste gelmesinden dolayı canınız sıkılacaktır.

TERAZİ: AMACINIZ yaşam kalitenizi yüksek tutmak. Bugün, ailenizle ilgili fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Her zamanki denetimli davranışlarınızla, çevrenizde hayranlık uyandıracaksınız.

AKREP: ENERJİNİZİ istediğiniz gibi kullanacaksınız. Ailenizle sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Maddi konulara yaklaşımınız, bireysel olmaktan çok paylaşımcı bir tablo ile gündemde.

YAY: DUYGUSAL yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız mevcut. Çevresel koşullarınızı irdelemekten korkmuyorsunuz. Sosyal organizasyonlar içinde olacağınız bugün girişimciliğiniz ön planda.

OĞLAK: AY, sizi ikili ilişkilerde zorlayabilir. Geçmişle ilgili eski olayların gündem kazanmasından hoşlanmıyorsunuz. Kinci değilsiniz fakat kendinize yapılan haksızlıklar karşısında tepkilisiniz.

KOVA: BUGÜN değişik fikirler içinde bocalayabilirsiniz. Uzun vadeli beklentilere tahammülünüz yok. Her şeyin çok çabuk sonuçlanmasını isterken, hatalarınız gündeme gelebilir.

BALIK: BUGÜN, Ay'ın konumu aşk yaşantınızla ilgili olayları gündeme getirecektir. Olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Yeni tanışacağınız kişilerin etkisi altında kalabilirsiniz.

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