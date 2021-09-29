KOÇ: BUGÜN çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. Yakın ilişkilerinize güçlü bağlarla bağlanmanızı sağlarken, yaşamınızla ilgili hiç kimseye ödün vermek istemiyorsunuz.



BOĞA: MADDİ konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var



İKİZLER: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin fikirlerinden faydalanabilirsiniz. Aksilikler konusunda kendinizi donanımlı hissediyorsunuz. Yaşama mantık çerçevesi içinde bakıyor, çözüme ulaşıyorsunuz



YENGEÇ: AY burcunuzda ilerlerken, kişisel özgürlüğünüze hiç kimseye ödün vermiyorsunuz. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi kendi yorumlarınız doğrultusunda ortaya koyuyorsunuz



ASLAN: BUGÜN kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz. İçinizdeki fırtınaları hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. İsteklerinizi, hiç kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz.



BAŞAK: AİLENİZE karşı kesin tavırlı yaklaşırken, fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Sizi yargılamalarına izin vermemelisiniz. Sorunların üst üste gelmesinden dolayı canınız sıkılacaktır.



TERAZİ: AMACINIZ yaşam kalitenizi yüksek tutmak. Bugün, ailenizle ilgili fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Her zamanki denetimli davranışlarınızla, çevrenizde hayranlık uyandıracaksınız.



AKREP: ENERJİNİZİ istediğiniz gibi kullanacaksınız. Ailenizle sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Maddi konulara yaklaşımınız, bireysel olmaktan çok paylaşımcı bir tablo ile gündemde.



YAY: DUYGUSAL yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız mevcut. Çevresel koşullarınızı irdelemekten korkmuyorsunuz. Sosyal organizasyonlar içinde olacağınız bugün girişimciliğiniz ön planda.



OĞLAK: AY, sizi ikili ilişkilerde zorlayabilir. Geçmişle ilgili eski olayların gündem kazanmasından hoşlanmıyorsunuz. Kinci değilsiniz fakat kendinize yapılan haksızlıklar karşısında tepkilisiniz.



KOVA: BUGÜN değişik fikirler içinde bocalayabilirsiniz. Uzun vadeli beklentilere tahammülünüz yok. Her şeyin çok çabuk sonuçlanmasını isterken, hatalarınız gündeme gelebilir.



BALIK: BUGÜN, Ay'ın konumu aşk yaşantınızla ilgili olayları gündeme getirecektir. Olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Yeni tanışacağınız kişilerin etkisi altında kalabilirsiniz.