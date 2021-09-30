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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 30.09.2021, 00:00

KOÇ: SABİT düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz, hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor. Gelişen olayların size yüklediği sorumluluklar konusunda kendinizi üzmeyin.

BOĞA: BİLİNÇALTINIZDA gelişen olaylara esneklik getireceksiniz. Ruhsal gelişiminiz için, duygusal konulara gereksiniminiz var. Sosyal aktivitelerde çelişkili bir tavır içindesiniz.

İKİZLER: BAZILARINIZ için kısa süreli aşklar söz konusu olabilir. Bu flörtleri gözünüzde büyütmemelisiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmediğiniz kafanızda karmaşa rüzgarları esecek

YENGEÇ: DUYGUSAL saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir. Kişisel ilişkilerinizde yapmanız gereken kendinizi geriye çekmek olmalı. Birçoğunuz yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak

ASLAN: Cazibe sınırlarınızın oldukça yüksek olması sosyal gelişimleri de beraberinde getirecek. Akıcı konuşmalarınızla karşınızdakilere savunma olanağı vermeden etki altına alıyorsunuz.

BAŞAK: EVLİLİKLERDE yaşanacak sorunlar ve eşlerin birbirini kıskanmaları gibi olaylar gündemde olacak. Çelişkilerden bir an önce kurtulmalı ve kendinizi ifade edecek konulara yönelmelisiniz.

TERAZİ: HAYATINIZDA güçlü insanlarla birlikte olacaksınız. Sıradan kişilerden hoşlanmadığınız için farkında olmadan yöneldiğiniz insanların kariyer açısından önemli kişiler olduğunun farkındasınız

AKREP: PARTNERİNİZLE farklı düşünceler içinde olacaksınız. Onun iyi niyetli yaklaşımları, sizin çevresel şartlarınıza uymayabilir. Duygusal ilişkilerinize hiç kimsenin karışmasını istemiyorsunuz

YAY: YAŞADIĞINIZ düş kırıklıkları size dersler verecek. İleride takınacağınız tavırlar hayatınızla ilgili bazı ögeleri belirleyici yapacak. İş ve kariyer konusunda, hala güçlüsünüz biliyorsunuz.

OĞLAK: İLİŞKİLERİNİZDE yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz. Kalıplaşmış düşüncelerden rahatsız olmanıza rağmen, hedeflerinizde mantığı ön plana almalısınız.

KOVA: BUGÜN özellikle çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Girdiğiniz topluluklarda duygularınızı be isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz.

BALIK: SIRA DIŞI düşünceler içindesiniz acele kararlar almamalısınız. Sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin veriyor ve ruhsal dengeniz için, olaylara akıllı, mantıklı yorumlar getirmek istiyorsunuz.

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