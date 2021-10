KOÇ: YOĞUN duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerden birisiniz.

Kişisel değerlerinizin farkındasınız.

BOĞA: MERKÜR'ÜN iletişim konusunda size vereceği etkiler kafanızı karıştıracaktır.

Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız.

Sürprizlere hazırlı olun.

İKİZLER: ÖZEL duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar, sizin bir parçanız haline geldi. Kendinize has bir tarzınız var. Sevdiklerinizle yapacağınız bir konuşma olumlu sonuçlanacak.

YENGEÇ: KONUŞTUĞUNUZ her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız. Net olmayı deneyin. Maddi problemlerinizi, hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi işinize yansıtabileceksiniz.

ASLAN: GİZLİ aşklar konusunda temkinli olmalısınız.

Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu günde; yeniliğe açık olmanıza rağmen, hatalar da açıksınız.

BAŞAK: YÖNETİCİ gezegeniniz Merkür'ün ikizlerde retro hareketi, yaşama bakış açınızda zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu gözden geçirin.

TERAZİ: SOSYAL açıdan kendinize olan güveniniz artıyor. Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak.

Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz.

AKREP: AY kombinasyon burcunuz Balık'ta ilerliyor ve partnerinizin size olan duygularından emin olmak istiyorsunuz. Birlikteliklerinizde önemli aşamalar kaydedebilmek için gerekli cesareti bulmalısınız.

YAY: GÜÇLÜ ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz size başarı getiriyor.

OĞLAK: ÇALIŞMA hayatınızdaki aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz.

Rutin işleri seviyor ve Merkür'ün artılarını doğru kullanarak aklınızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz.

KOVA: ÇEVRENİZDEKİ sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.

Dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli.

BALIK: ÇEVRENİZLE birlikte ortak çalışmalar içinde olmak, sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak size kazandıracak.

Kişisel ilişkilerinizi destekleyecek işler yapma hedefindesiniz.

