KOÇ: YOĞUN duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerden birisiniz.
Kişisel değerlerinizin farkındasınız.
BOĞA: MERKÜR'ÜN iletişim konusunda size vereceği etkiler kafanızı karıştıracaktır.
Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız.
Sürprizlere hazırlı olun.
İKİZLER: ÖZEL duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar, sizin bir parçanız haline geldi. Kendinize has bir tarzınız var. Sevdiklerinizle yapacağınız bir konuşma olumlu sonuçlanacak.
YENGEÇ: KONUŞTUĞUNUZ her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız. Net olmayı deneyin. Maddi problemlerinizi, hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi işinize yansıtabileceksiniz.
ASLAN: GİZLİ aşklar konusunda temkinli olmalısınız.
Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu günde; yeniliğe açık olmanıza rağmen, hatalar da açıksınız.
BAŞAK: YÖNETİCİ gezegeniniz Merkür'ün ikizlerde retro hareketi, yaşama bakış açınızda zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu gözden geçirin.
TERAZİ: SOSYAL açıdan kendinize olan güveniniz artıyor. Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak.
Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz.
AKREP: AY kombinasyon burcunuz Balık'ta ilerliyor ve partnerinizin size olan duygularından emin olmak istiyorsunuz. Birlikteliklerinizde önemli aşamalar kaydedebilmek için gerekli cesareti bulmalısınız.
YAY: GÜÇLÜ ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz size başarı getiriyor.
OĞLAK: ÇALIŞMA hayatınızdaki aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz.
Rutin işleri seviyor ve Merkür'ün artılarını doğru kullanarak aklınızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz.
KOVA: ÇEVRENİZDEKİ sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.
Dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli.
BALIK: ÇEVRENİZLE birlikte ortak çalışmalar içinde olmak, sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak size kazandıracak.
Kişisel ilişkilerinizi destekleyecek işler yapma hedefindesiniz.