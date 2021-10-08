KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ kimseye açıklamıyorsunuz. Yetiştirmeniz gereken konular olduğunda iyice içine kapanık oluyorsunuz. Gizli duyguların kişisi oldunuz. Arkadaşlarınız sizden oldukça şikayetçi.

BOĞA: AŞKIN gözü kördür derler, siz de bilirsiniz. Bugünlerde hiç olumsuz düşünce duymak istemiyorsunuz. Çevreniz sizin iyiliğinizi istiyor. Nedense bu konuda onlara kapalı davranıyorsunuz.

İKİZLER: AKTİF, kalıcı, inatçı ve yüksek motivasyonunuza herkes şaşırıyor. Çevreniz enerjinizi hayranlıkla izliyorlar. Yeter ki, kendinize özgü yaşam tarzınıza müdahale etmesinler.

YENGEÇ: ÇEKİCİ, ve ikna edici olmanız çevrenizde olumlu etkilere sebep oluyor. Bugün girdiğiniz her ortamda, sizin istekleriniz ön plana çıkacak ve düşüncelerinizi rahatlıkla ifade edebileceksiniz.

ASLAN: DUYGULU, enerji dolu ve çekici kişiliğiniz, çevrenizin sürekli kalabalık olmasına sebep oluyor. Fakat, sizin gözünüz, sevdiğinizden başkasını görmüyor. Gelecekle ilgili yeni planlarınız var.

BAŞAK: ÇEKİCİLİĞİNİZİ, aşk konusunda da sürdürüyorsunuz. Yeni fikirlere açıksınız. Tanışacağınız kişilerle, dostluklar kurabilirsiniz. Kalbi boş olanlar için ilginç ve ileriye yönelik olabilir.

TERAZİ: YAŞANTINIZDA, bir süredir kafanızı kurcalayan konulara bir açıklık getireceksiniz. Amaçlarınız doğrultusunda, biraz soğukkanlılıkla hareket etmeye devam edin. Bugün her şey lehinize gelişecek.

AKREP: DUYGUSAL iniş çıkışlar yaşadığınız bugünlerde, huzursuz anlar geçiriyorsunuz. Kıskançlık konusunda bazen aşırıya kaçıyor, birbirinizi üzüyorsunuz. Bugün, artık eski olayları unutun.

YAY: PARASAL durumunuzu, duygusal yönde emniyete almak istersiniz. Bugün size sunulan iş tekliflerini iyice gözden geçirmeniz gerekiyor. Önlemini almadığınız işi kesinlikle onaylamayın.

OĞLAK: BAĞLILIK sizin için önemli. İşte bu yüzden aşklarınızda hep sorun yaşıyorsunuz. Onun sizi anlamayacağı muhakkak. Aynı anda birçok işi başarabilen sizi sınırlamak mümkün değil.

KOVA: COŞKULU olduğunuz zaman aktiviteniz çok yüksek. Her alanda başarı sizi kendine çekiyor. Ele aldığınız konularda müthiş bir yaratma gücünüz var. Böyle olunca sinirli olmanız son derece normal.

BALIK: DUYGULARINIZLA başınız dertte. Çevrenize şans vermek istemediğiniz bir gün içindesiniz. Ben bilirim halleriniz yüzünden arkadaşlarınız size kırılabilirler. Kafanız çok karışık.