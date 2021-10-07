KOÇ: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin gücünden faydalanmanız için gereken şartlara sahipsiniz. Bugün, istediğiniz performansı yakalayacak ve başarınızı daha da perçinleyeceksiniz.

BOĞA: İŞ birliğine önem vermeniz gerektiğini siz de fark ediyor ve bugün, daha sosyal olmaya gayret ediyorsunuz. Orijinal fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyebilirsiniz.

İKİZLER: FİNANS konularında karşı tarafın gücünden faydalanmak için, uygun ve olumlu bir gün. Gücünüzü sınamaktan korkmuyorsunuz. Maddi konularda gizli yatırımlarınız söz konusu olacaktır.

YENGEÇ: İŞ yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz. Kendinizle ilgili bir takım olaylarıdenetleyeceksiniz. Partnerinizin iş ilişkilerine destek vermeniz gerekebilir.

ASLAN: YAPMAYI düşündüğünüz bir çok iş varken kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. İçsel sesinizin doğrultusunda hareket etmelisiniz. Ruhsal anlamda baskılı bir gündesiniz

BAŞAK: GEÇMİŞİNİZDEKİ olaylar aşkınıza pürüzler veriyor. Bugün, yeni iş bağlantıları için uygun bir gün değil. Olayları iyi irdelemeli araştırmalı fakat, hemen karar vermemelisiniz.

TERAZİ: BUGÜN görüşeceğiniz kişiye karşı bilgiçlik taslamayın. Bu işin uzmanı olsanız bile alçak gönüllü davranmak size kazandıracaktır. Bilmediğiniz konulara daha yumuşak bir tavırla yaklaşmalısınız.

AKREP: KARARLARINIZI kendi başınıza vermekten hoşlandığınız için, deneyimleriniz önem kazanıyor. Birlikte olduğunuz kişilere görüşlerinizi belirtmeden önce, temkinli bir şekilde yaklaşmalısınız

YAY: PARTNERİNİZLE ilişkilerinizde, farklı durumlar söz konusu olacak. Onun sizinle konuşmayı denemesi, fikir ayrılıklarınızı gündeme getirecektir. Bugün, tüm ayrıntıları gündeme gelecektir

OĞLAK: İLETİŞİM konularına yönetici bir ruhla yaklaşmanız olaylara hakim olmanızı sağlarken, mantıklı yaklaşımlarınız olumlu hedefleri beraberinde getiriyor. Çeşitli kaynakların gündeme gelmesi söz konusu

KOVA: İSTEKLERİNİZDE artış, sizi mantıklı hareket etmeye zorluyor. Duygularınızda ısrarcı davranmaktan vazgeçmemelisiniz. Yatırımlarınızla ilgili olumlu gelişmelerin, artmasına neden oluyor.

BALIK: MADDİ konulara yaklaşımınız, kişisel olayların karmaşası içinde gelişiyor. Özgürlüğünüzü kısıtlayacak olaylardan uzaklaşmak isteseniz de gerçekler sizi üzebiliyor. Sıkı ve yoğun çalışmanız enerjinizi düşürebilir.