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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.10.2021, 00:00

KOÇ: BUGÜN kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Duygusal ilişkileriniz, her an tehlikeye girebilir.

BOĞA: DUYGU derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. güçlü sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemliliğini araştırıyorsunuz.

İKİZLER: İLGİNİZİ kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız.

YENGEÇ: ENERJİNİZİ yaşama geçirmek istiyorsunuz. Fikir tartışmalarına açık bir gününüzdesiniz. Patik zekanız sayesinde; düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak

ASLAN: İÇSEL enerjinizin çok yüksek.. Etrafınızdaki kişileri yönlendirme konusunda önemli aşamalar kaydediyor ve büyük keyif alıyorsunuz. Herkesin sorumluluğunu yükleneceksiniz. Değişimlere hazır olun

BAŞAK: PARA kazanmayı seviyor, size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz. Bugün, ruhsal anlamda sezgileriniz oldukça çok yüksek. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz.

TERAZİ: SEZGİLERİNİZİN doğru çıkması yüzünden, bir çok olayı kısa sürede çözümleüyorsunuz. Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel fakat yanlış zarar görme ihtimaliniz yüksek.

AKREP: MARS'IN bilinçaltınızdaki konumu, gizli olaylara olan merakınızı arttırıyor. Çevrenizde olanlara isteseniz de kayıtsız kalamıyorsunuz. Olayları kafanızda çok fazla büyütmeden, sonuçları beklemenizde yarar var.

YAY: DOSTLUK duygularınız sizi yönlendiriyor. Kişisel özelliklerinizi vurgulayan işlerden zevk aldığınız için, özgün davranabilirsiniz. Etkilemek istediğiniz kişileri kendinize çekiyorsunuz.

OĞLAK: ÇEVRENİZİN telkinlerinden etkilenmek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal çekişmeleri göz ardı etmelisiniz. Çevrenizle karşılıklı duygu alışverişinde bulunabilirsiniz.

KOVA: İÇSEL çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Başlangıçlar için uygun bir gün değil. Beklediğiniz desteği görmek istiyorsunuz.

BALIK: İDEALLERİNİZİ gerçekleştirmek için, gerekli donelere sahipsiniz. Sevdiklerinizin bazı sorunları ile ilgilenmek zorundasınız. Yapılması gereken ihmal edilmiş işleriniz gündemde.

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