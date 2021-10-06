KOÇ: BUGÜN değişim ve düşüncelerinizi yenileme konusunda gereken cesareti göstermelisiniz. Yatırım konusunda şanslı bir döneme girmenize rağmen, maddi konularda risklere atılmamalısınız.

BOĞA: PARTNERİNİZİN fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Bugün duygusal problemlerinizi abartabilirsiniz. Ortak çalışma bekleyen kişilerin, size güvenlerini hak etmek için çok çalışmalısınız

İKİZLER: YAŞAMINIZLA ilgili yeni bir süreç içindesiniz. Süregelen işlerinizde de, bazı tereddütlerinizi aştığınız anda, başarıya daha fazla yaklaşacaksınız. İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün.

YENGEÇ: AY'IN bulunduğu konum içsel sorgularınızı arttırıyor. Eleştirici davranacağınız bir gün. Aklınıza taktığınız konular üzerinde yoğunlaşmak yerine, çevrenizdeki olaylara yorum getirmelisiniz.

ASLAN: UZUN vadeli işler yapmaktan yana oluşunuz, yeni projelere engel oluşturuyor. Çalışmalar için donanıma sahipsiniz. Sizi anlayacak arkadaş topluluğuyla, duygusal alışveriş içinde olacaksınız.

BAŞAK: TOPLUMSAL ve kişisel özelliklerinizin olumlu bir şekilde örtüştüğü bir gün içindesiniz. İş yaşantınızda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanarak olayları yönlendirebiliyorsunuz.

TERAZİ: DUYGULARINIZDA aşırıya kaçmaktan korkuyorsunuz. Oysa yaşamı öylesine derin algılıyorsunuz ki, yapmak istediklerinizin çevresel koşullara bağlı olarak gelişmesi, canınızı çok sıkıyor.

AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZİ saklamakla bir yerlere varamazsınız. Sezgisel yeteneğinizi yanınızdakilerde kullanmalısınız. Çalışma şartlarınızla ilgili şikayetleriniz artıyor. İş yaptığınız kişileri yargılayacaksınız.

YAY: BUGÜN Ay, ilişkilerinizi ön plana çıkarıyor. Çevrenize karşı kuşkulusunuz. Arkadaşlarınızı yargılayabiliyorsunuz. Fakat işinizi ısrarcılığınızla ve konuya olan hakimiyetinizle sonuçlandıracaksınız.

OĞLAK: İŞ ilişkilerinizde kişiliğinizin ön planda olmasına özen göstermenize rağmen kimseyi kırmadan, bazı organizasyonlar yapıyorsunuz. Bugün partnerinizle önlenemeyen sezgisel bir bağ var.

KOVA: BUGÜN konusunda kimseye söz hakkı vermiyor olmanız ilgi görüyor. Retro Merkür'den destek görüyorsunuz. Takıldığınız konularda çevrenizden yardım almak istemeniz tuhaf karşılanabilir.

BALIK: MADDİ konularda yoğun mücadeleler sevmediğiniz konular olmasına rağmen, olaylar sizi bu noktaya çekiyor. Yaşayacağınız olaylara kendinizi kaptırıp dalgalanmalardan kendinizi korumalısınız.