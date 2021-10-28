KOÇ: SOSYAL ilişkilerimize gereken değeri vermemeniz gereken bir gün olmasına rağmen, karşılaştığınız kişilerin olumsuzluklarından etkileneceksiniz. Temkinli hareket etmeniz gereken bir gün.

BOĞA: AİLENİZLE ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız da içinizden üzülüyorsunuz. Her şeyin yolunda olmaması halinde, keyfiniz kaçıyor. Sevdiklerinizle yapacağınız mantıklı bir konuşma sorunları çözecek.

İKİZLER: ÇEVRENİZDEKİ kişilerin yoğun temposu sizi de etkileyecek. Bazılarıyla aynı dili konuşamayabilirsiniz. İçinizdeki fırtınaları çevrenize belli etmemekle yanlış yapıyorsunuz.

YENGEÇ: DUYGUSAL anlamda enerjinizi dengelemekte zorlanabilirsiniz. Yaşam gücünüzün yüksek olduğu bir gün. Ortak ilişkilerinize güçlü bir bakış açısı ile yaklaşmanız, çevrenizi olumlu etkiliyor.

ASLAN: KONUŞTUĞUNUZ her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, net olmayı denemekten başka çareniz yok. Yanınızda çalışan kişilerin duygusal sorunlarından etkilenebilirsiniz.

BAŞAK: ESNEK düşünceler içinde olmanız rağmen, bugün herkesi şaşırtan bir tutum içindesiniz. Çevrenize karşı sessiz fakat temkinli davranıyorsunuz. Partnerinizle aranızda güçlü bir çekim oluşabilir.

TERAZİ: MERKÜR burcunuzda ilerlerken, Ay'dan olumlu etkileşim alıyorsunuz. Mantıklı yapınızın daha da kemikleşmesi ve düşüncelerinizden taviz vermeyişiniz sizin için önemli.

AKREP: BUGÜN cazibenizi karşı tarafı etkileme konusunda kullanmanız için bir çok fırsat ayağınız geliyor. İdeallerinizde ısrarcı davranmanız sizi istediğiniz noktalara getirecektir.

YAY: BUGÜN bulunduğunuz ortamlarda duygularınızı saklama ihtiyacı içindesiniz.

Dostlarınızı ihmal etmek istemiyorsunuz.

Ay Yengeç'te ilerlerken, duygusal düşünceler içinde olacaksınız.

OĞLAK: BUGÜN duygularınız ve hırslarınızı bastırmak zorunda kalabilirsiniz. Ay karşıt burcunuz Yengeç'te ilerliyor ve partnerinizin duygularından emin olmak için çaba göstermelisiniz.

KOVA: MADDİ konularda fazla duygusal hareket ettiğiniz bir gerçek. Önünüzü göremediğiniz zaman, yaşamı kendinize adeta zindan ediyorsunuz. Konular kendiliğinden düzelecektir.

BALIK: BUGÜN arkadaşlık duygularınız ön planda olacak. Ay'ın bulunduğu konum, duygusal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor. Yavaşlayan şartlar konusunda temkinli gidiyorsunuz.