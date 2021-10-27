KOÇ: HENÜZ oluşturamadığınız olayların alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz.

Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz.

BOĞA: YANLIŞ anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir.

Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.

İKİZLER: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz.

Çünkü Bugün Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir.

Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz.

YENGEÇ: YOĞUN duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerden birisiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız.

ASLAN: GÜNEŞ'İN size vereceği etkiler kafanızı karıştıracak. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız.

Ani fırsatları değerlendirme konusunda sürprizlere hazırlı olun.

BAŞAK: YÖNETİCİ gezegeniniz Merkür'ün Terazi'de ilerlemesi, yaşama bakış açınızda zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak.

Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız.

TERAZİ: GÜVENSİZLİĞİNİZİ yendiğiniz zaman, çok daha başarılı oluyorsunuz. Kendi bildiğiniz gibi yaşamak istiyor ve sevdiğiniz kişinin kendisini ifade etmesine izin vermiyorsunuz.

AKREP: ÇALIŞMA hayatınızdaki aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz.

Rutin işleri seviyor ve Merkür'ün artılarını doğru kullanarak aklınızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz.

YAY: SEVDİĞİNİZ kişi ile yaşadığınız zıtlaşmalar, yüzünden zor anlar yaşıyorsunuz.

Merkür kombinasyon burcunuz Terazi'den destek veriyor. İdeallerinizi destekleyecek kişilerle görüşüyorsunuz.

OĞLAK: AY Yengeç'te ilerliyor ve partnerinizin size olan duygularından emin olmak istiyorsunuz.

Birlikteliklerinizde önemli aşamalar kaydedebilmek için gerekli cesareti bulmamanız için neden yok.

KOVA: DUYGULARINIZLA yaşadığınız zaman, sizi anlamak o kadar zor ki. Alınganlık gösterebilir, çevrenizi kırabilirsiniz. Yalnız kaldığınız zaman, olayları gözünüzde fazla büyütüyorsunuz.

BALIK: KAFANIZDAKİ konuları fazla düşünmeyin.

Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranmalısınız. Geriye dönüşleriniz zor oluyor. Bünyeniz her an sorun çıkarabilir.