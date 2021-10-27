KOÇ: HENÜZ oluşturamadığınız olayların alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz.
Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz.
BOĞA: YANLIŞ anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir.
Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.
İKİZLER: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz.
Çünkü Bugün Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir.
Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz.
YENGEÇ: YOĞUN duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerden birisiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız.
ASLAN: GÜNEŞ'İN size vereceği etkiler kafanızı karıştıracak. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız.
Ani fırsatları değerlendirme konusunda sürprizlere hazırlı olun.
BAŞAK: YÖNETİCİ gezegeniniz Merkür'ün Terazi'de ilerlemesi, yaşama bakış açınızda zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak.
Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız.
TERAZİ: GÜVENSİZLİĞİNİZİ yendiğiniz zaman, çok daha başarılı oluyorsunuz. Kendi bildiğiniz gibi yaşamak istiyor ve sevdiğiniz kişinin kendisini ifade etmesine izin vermiyorsunuz.
AKREP: ÇALIŞMA hayatınızdaki aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz.
Rutin işleri seviyor ve Merkür'ün artılarını doğru kullanarak aklınızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz.
YAY: SEVDİĞİNİZ kişi ile yaşadığınız zıtlaşmalar, yüzünden zor anlar yaşıyorsunuz.
Merkür kombinasyon burcunuz Terazi'den destek veriyor. İdeallerinizi destekleyecek kişilerle görüşüyorsunuz.
OĞLAK: AY Yengeç'te ilerliyor ve partnerinizin size olan duygularından emin olmak istiyorsunuz.
Birlikteliklerinizde önemli aşamalar kaydedebilmek için gerekli cesareti bulmamanız için neden yok.
KOVA: DUYGULARINIZLA yaşadığınız zaman, sizi anlamak o kadar zor ki. Alınganlık gösterebilir, çevrenizi kırabilirsiniz. Yalnız kaldığınız zaman, olayları gözünüzde fazla büyütüyorsunuz.
BALIK: KAFANIZDAKİ konuları fazla düşünmeyin.
Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranmalısınız. Geriye dönüşleriniz zor oluyor. Bünyeniz her an sorun çıkarabilir.