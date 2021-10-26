KOÇ: GELİŞMELERDEN gerekli dersleri çıkararak, uzun vadede size yarayacak önlemleri alacaksınız. Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğrendiniz ve öğretiyorsunuz.

BOĞA: KARİYERİNİZE katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay gerçekleştirecek güçtesiniz

İKİZLER: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde olacak fakat emin hareket edeceksiniz.

YENGEÇ: YAKIN dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.

ASLAN: PRATİK ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecek. Fakat ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.

BAŞAK: GELEN iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalıyı deneyin.

TERAZİ: DUYGULARDAN çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Arkadaşlarınızla fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.

AKREP: KARARSIZLIKLAR içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde uyduğunuz kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.

YAY: BİRLİKTE iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar teklifleri değerlendirebilir. Kova'daki Jüpiter sizi olumlu etkiliyor

OĞLAK: İŞYERİNİZDE değişimler ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

KOVA: YAŞAM kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerin içindesiniz. Stresleri kaldırıp bir kenara koymalısınız.

BALIK: DOSTLUKLARIN pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz