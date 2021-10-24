KOÇ: AŞK yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacaktır. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Yeni düşüncelere zemin hazırlarken, ikili ilişkilerinizde bazı zorluklar yaşıyorsunuz.

BOĞA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz.

Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman, olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz.

Takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz.

İKİZLER: GÜÇLÜ görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, size önerilecek fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün olacak.

YENGEÇ: YALNIZ hissetmemek için, iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz.

Bugün, hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz. Doğru kişilerle birlikte çalışmak sizi dinlendiriyor.

ASLAN: BUGÜN, zevkler konusunda aşırılığa kaçabilirsiniz. Duygusal coşkularınızın olumsuzluk yaratmasını istemiyorsanız, zevklerinizle ilgili önlemlere başvurmalısınız.

Sınırlı yaşamak zorunda kalabilirsiniz.

BAŞAK: DOĞAL davranışlarınız çevrenizde takdir görüyor. Hiç kimse sizi samimiyetsizlikle suçlayamaz. Bazı iş arkadaşlarınızın desteğini arkanızda hissedeceksiniz.

Gerekli bilgiler size eksiksiz geliyor.

TERAZİ: GÜNEŞ burcunuzda ilerlerken, isteklerinizi yeniden gündeme getireceksiniz.

Kalıcı başarılardan yanasınız ve çalışkan, disiplinli belli bir potansiyeli olan kişileri daha çok seviyorsunuz.

AKREP: MADDİ konularda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. Varsayımlarınızı farklı kabul ettirmesini biliyorsunuz. Bugün; istediğiniz şartları gündeme getirmekten korkmayıp cesur davranıyorsunuz.

YAY: MERKÜR alacağınız kararlarda önem kazanacak. Hızlı düşüneceksiniz ve bazı olaylar kesinleşecek. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görmek, yeni atılımlarınız için hızlı bir katalizör görevi üstlenecek.

OĞLAK: ATILIMLAR için uygun bir gün. Harcamalarınız ve yatırımlar için gerekli dengeye sahip olacak ve bazı pürüzleri çözeceksiniz.

Olumsuzluklar karşısında, yaptığınız müdahaleler olumlu sonuç veriyor.

KOVA: MERKÜR'ÜN hareketiyle uzun süredir problem yaratan işlerinizi gözden geçireceksiniz.

Bugün, iletişim konusunda istediğiniz performansı yakalamanız mümkün değil. Çevrenize dikkat etmelisiniz.

BALIK: DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrarcı bir tavır izleyeceksiniz. Kendinize güveniyorsunuz.

Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına kesin çözüm getirdiğiniz kişiler her fırsatta sizi savunuyorlar.

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