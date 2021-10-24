KOÇ: AŞK yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacaktır. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Yeni düşüncelere zemin hazırlarken, ikili ilişkilerinizde bazı zorluklar yaşıyorsunuz.
BOĞA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz.
Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman, olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz.
Takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz.
İKİZLER: GÜÇLÜ görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, size önerilecek fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün olacak.
YENGEÇ: YALNIZ hissetmemek için, iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz.
Bugün, hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz. Doğru kişilerle birlikte çalışmak sizi dinlendiriyor.
ASLAN: BUGÜN, zevkler konusunda aşırılığa kaçabilirsiniz. Duygusal coşkularınızın olumsuzluk yaratmasını istemiyorsanız, zevklerinizle ilgili önlemlere başvurmalısınız.
Sınırlı yaşamak zorunda kalabilirsiniz.
BAŞAK: DOĞAL davranışlarınız çevrenizde takdir görüyor. Hiç kimse sizi samimiyetsizlikle suçlayamaz. Bazı iş arkadaşlarınızın desteğini arkanızda hissedeceksiniz.
Gerekli bilgiler size eksiksiz geliyor.
TERAZİ: GÜNEŞ burcunuzda ilerlerken, isteklerinizi yeniden gündeme getireceksiniz.
Kalıcı başarılardan yanasınız ve çalışkan, disiplinli belli bir potansiyeli olan kişileri daha çok seviyorsunuz.
AKREP: MADDİ konularda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. Varsayımlarınızı farklı kabul ettirmesini biliyorsunuz. Bugün; istediğiniz şartları gündeme getirmekten korkmayıp cesur davranıyorsunuz.
YAY: MERKÜR alacağınız kararlarda önem kazanacak. Hızlı düşüneceksiniz ve bazı olaylar kesinleşecek. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görmek, yeni atılımlarınız için hızlı bir katalizör görevi üstlenecek.
OĞLAK: ATILIMLAR için uygun bir gün. Harcamalarınız ve yatırımlar için gerekli dengeye sahip olacak ve bazı pürüzleri çözeceksiniz.
Olumsuzluklar karşısında, yaptığınız müdahaleler olumlu sonuç veriyor.
KOVA: MERKÜR'ÜN hareketiyle uzun süredir problem yaratan işlerinizi gözden geçireceksiniz.
Bugün, iletişim konusunda istediğiniz performansı yakalamanız mümkün değil. Çevrenize dikkat etmelisiniz.
BALIK: DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrarcı bir tavır izleyeceksiniz. Kendinize güveniyorsunuz.
Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına kesin çözüm getirdiğiniz kişiler her fırsatta sizi savunuyorlar.