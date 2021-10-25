KOÇ: BUGÜN, çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.



BOĞA: PARASAL konularla ilgili fırsatları değerlendirmek için hırslı yönlerinizi ortaya koymalısınız. Kendinizi yeterli göremediğinizde geriye çekilmeniz, size zaman kaybettiriyor. Dikkatinizi dağıtmamalısınız.



İKİZLER: DUYGUSAL ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve kararlar alabilirsiniz. Bugün, birden fazla işle uğraşmak sizi yorabilir.



YENGEÇ: DUYGUSAL veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz.



ASLAN: SEZGİLERİNİZİN sizi yoruyor ve bu konuda gerekli önlemleri almıyorsunuz. Kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz. İçsel sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz. Alışkanlıklarınızı gözden geçireceksiniz.



BAŞAK: SOSYAL yaşantınızda kalabalığı tercih edeceğiniz bir gün. Gireceğiniz topluluklarda, size tahakküm edilsin istemediğiniz için, önleminizi almalısınız. Kariyerinizi olumlu değerlendirmelisiniz.



TERAZİ: İNATÇI tavırlar sergileseniz bile, içsel duygularınızın yoğunluğu karşısında bocalamanız mümkün. Düşüncelerinizde ısrar etmek yerine yenilikler karşısında uyum sağlamayı öğrenmelisiniz.



AKREP: FİNANS konuları gündem kazanınca satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Partnerinizin yardımınıza ihtiyacı olacaktır. Gerekli desteği ona sağladığınız müddetçe, yaşam sizi mutlu edecektir



YAY: İDEALLERİNİZLE yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Bu hafta, size güven verebilecek bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı araştıracaksınız.



OĞLAK: SEZGİLERİNİZDE yanılmıyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Bilinçaltı takıntılarınız başarınızı artırıyor.



KOVA: KAPASİTENİZİ daha da arttırmalı ve başarınızı perçinlemelisiniz. İş yaşantınızda duygusal paylaşımların çok önemli olduğunu bildiğiniz için, arkadaşlarınızın fikirlerine değer vereceksiniz.



BALIK: DÜŞÜNCELERİNİZİ istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Bugün, Neptün'ün verdiği etkileri olumlu bir şekilde kullanmak için bir çok vasfa sahipsiniz