KOÇ: KÜÇÜK yolculuklara çıkmak için uygun bir gün. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak, size önemli gelişimler kazandıracak ve kafanızdaki bir takım kurguladığınız karışıklıklara çözüm bulacaksınız.

BOĞA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içinize kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil kimse sizi anlayamıyor. Ailenizin paylaşmak istediği konulara ilgisiz davranabilirsiniz.

İKİZLER: İŞBİRLİKLERİ ve iletişim konularında yapacağınız önemli gelişmeler mevcut.

Çevrenizin sizin için ne düşündüğü konusunda tereddütleriniz olabilir. Güç bağı oluşturacağınız kişiler sizin için önemli.

YENGEÇ: KENDİNİZE zaman ayırmalı, yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak işlere önem vermelisiniz.

İlişkini ile ilgili kişiler gündemde olacak. Ön yargılı olmamalısınız. Dostlarınızı ihmal ettiğinizin farkındasınız.

ASLAN: ÇEVRENİZİN etkisinde çok fazla kaldığınız için, küçük yanılmalar mümkün.

Özellikle ikili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Bazı fikir ayrılıkları nedeniyle tartışmalar yaşayabilirsiniz.

BAŞAK: YENİ oluşturacağınız planlar için kişisel desteklere ihtiyacınız olabilir. Yapmayı planladığınız işler konusunda ince detaylar çok önemli. Tecrübeli dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.

TERAZİ: SOSYAL ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Enerjinizin güçlü olması partnerinizin de hoşuna gidebilir ve bundan memnun olabilir.

AKREP: BASKIYI sevmiyorsunuz ve fikirlerinizi güçlü bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.

Mantıklı davranışlarınız duygusal kişilerin hoşuna gitmeyebilir. Bugün partneriniz, sizde farklı duygular oluşturuyor.

YAY: YAPMANIZ gereken çok şey var ve hala küçük olaylarla potansiyelinizi kısıtlıyorsunuz.

Partnerinizin değişik fikirleri, sizin için farklı bir pota oluşturuyor. Onunla işbirliği yapmanız lehinize gelişebilir.

OĞLAK: ÇEVRESEL faktörleri lehinize çeviren bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin katkılarını inkar edemezsiniz. Yeni projelerde çalışmalar yapmak istiyorsunuz.

Bugün acele etmek sizi sıkıyor.

KOVA: EĞLENEBİLECEĞİNİZ ortamlarla değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir.

Sonradan güçlü dostluklar kuracağınız kişilere karşı yaşantınızda yer açmalısınız.

Maddi konularda yeni açılımlar söz konusu.

BALIK: SOSYAL ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket etmeyi seviyorsunuz. Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz. Farklı kişilerle ilginç fikirler geliştireceksiniz.