KOÇ: ÇEVRENİZLE iş birliği içine girebilir ve ortaklaşa çok para kazanabilirsiniz. Önünüzdeki fırsatları zekice değerlendirmelisiniz.. Güçlü enerjinizi karşı tarafa yansıtmakta oldukça ustasınız.

BOĞA: AKTİF yapınızı ön plana çıkarabilecek işlerle uğraşmalısınız. Enerjinizi doğru kullanabileceğiniz bir gündesiniz. Kariyerinizle ilgili gelişmeleri sıkı bir şekilde takip ediyorsunuz.

İKİZLER: ENERJİK yapınızı zorlayan işleri seviyorsunuz. Sıradan ve tek düze işler size göre değil. Zaman akışı içinde bazı olayları kendi bünyenize göre yeniden yapılandırıyor ve yaşama geçiriyorsunuz.

YENGEÇ: KİŞİLİĞİNİZ gereği her şeye sabırla yaklaşıyor ve olayların gelişimini bekliyorsunuz. Huzursuz yapınız ortaya çıkıyor. Aşkta sevdiğiniz kişilerin duygusal problemleri kafanızı kurcalayabilir.

ASLAN: İŞ yaşantınızda atılımlar söz konusu olsa da, siz biraz daha beklemelisiniz. Maddi konularda şartlarınızı zorlamadan, isteklerinizi belli bir disiplin içinde gerçekleştirmelisiniz.

BAŞAK: DİSİPLİNLİ yapınız bugün işe yarayacak. Bazı olayları mantığınızla çözüyor sabırlı davranıyor, tutkuların sizi yönlendirmesine izin vermiyor ve disiplin içinde yaşamak istiyorsunuz.

TERAZİ: DENGELİ olmanız ve yeniliklere açık yapınız her zaman göz dolduruyor. Ev ortamında uzlaştırıcı bir tutum içindesiniz. Duygusal konularınıza, çevresel olayları karıştırmamaya çalışmalısınız.

AKREP: MADDİ konularda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. Varsayımlarınızı farklı bir şekilde kabul ettirmesini biliyorsunuz. Bugün; istediğiniz şartları gündeme getirmekten korkmuyorsunuz.

YAY: BUGÜN, düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır izleyeceksiniz. Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına kesin çözüm getirdiğiniz kişiler her fırsatta sizi savunuyorlar. tepki almaktan korkmayın.

OĞLAK: KENDİ düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınız zaman, başarılı oluyorsunuz.. Bilinç altınızda sizi yönlendiren olaylara karşısınız.

KOVA: İÇSEL güvensizliğinizi yendiğiniz zaman, çok daha başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalmaya çalışmalısınız. Kişisel sorunlarınıza bazı dış etkenleri karıştırmamalısınız.

BALIK: DUYGUSAL konulara ailenizin karışması hoş olmuyor. Onların fikrini almak için danıştığınız konular başınıza iş açabilir. Karşıt tarafın olayları büyüterek başınızı ağrıtmasını istemiyorsunuz.