Duygusal ve kişisel ilişkilerimizde dengeli bir yapılanma sergiliyoruz. Yakın dostlarımızla paylaşmak istediğimiz birçok konu üzerinde çalışabilir, onlarla paylaşımlar içinde olabiliriz. Çevre ilişkilerimiz renkleniyor. Yeni tanışacağımız kişilerin fikirleri bize cazip gelebilir. Yapmanız gereken çok şey var ve olayları kısa sürede, sistemli bir şekilde birbirine bağlayacaksınız. Kalbi boş olanlar geçici, kaçamaklar yaşayabilirler. Karşı cinsle aranızda yoğun bir çekim oluşacak. Risk alma konusunda acele etmemeliyiz. Arkadaşlık ilişkilerimize yargılayıcı bakmamalıyız.

KOÇ: Kimseye hesap vermiyorsunuz

Bu hafta eski hatalarınızı gözden geçireceksiniz. Parasal konularda Uranüs sürprizler hazırlayacak. Mars karşıt finans evinizde. Size değişim ve dönüşüm konusunda destek veriyor. Hisleriniz çok kuvvetli ve yatırımlar konusunda yanılmadığınız göreceksiniz. Hayal gücünüzü istediğiniz koşulları oluşturmakta kullanabilirsiniz. Pratik davranışlarınızla birçok kişinin önüne geçebilirsiniz.

BOĞA: Sorumlulugunuz artıyor

Uranüs burcunuzda retro yaparken karşıt evinizde Mars ve Güneş var. Ani yükselişler ve iş potansiyelinizdeki sorumluluk artışı karşısında bocalayabilirsiniz. Uğraşı verdiğiniz konularla ilgili öne çıkma telaşı içinde olacaksınız. Duygusal bir yaklaşımla işinize sarılacak ve çevrenize kendinizi sevdireceksiniz. Aşkta sakin dönem bitiyor. Daha fazla gezmek isteyeceksiniz.

İKİZLER: Yasam kaliteniz yükseliyor

Çalışma evinizde Mars ve Güneş bulunuyor. Kariyerinizle bağdaşan özel ilişkiler yaşayabilirsiniz. Bazıları da, iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir. Özellikle, iş yerinizde bu tür olayların sansasyon yaratacağını bilmelisiniz. Değişen hava koşulları sizi olumsuz etkileyecektir. Fazla yoğun düşünmeniz de negatif etki yapacaktır. Ortamlarda tartışmalardan sakınmalısınız.

YENGEÇ: Aklınıza güveniyorsunuz

Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmediğiniz halde, bu dönemde bir karmaşa içinde olacaksınız. Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacak. Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız. Amaçlar ve istekler paralel gitmeli. Mars aşk ve sosyal evinizde ilerliyor. Aklınıza güveniyorsunuz.

ASLAN: Sorunlarınıza takıldınız

Bu hafta ailenizin sorunlarına çok daha fazla önem vereceksiniz. Kardeşler veya dargın olduğunuz komşularınızla barışabilirsiniz. Uzaklarda yaşayan ve kan bağı olduğunuz kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz. Aşk konusunda hatalar yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz. Üstün nitelikleriniz göz dolduracak.

BAŞAK: Fırsatları degerlendirin

İsteklerinizi enerjinizle donatmayı biliyor, uyumlu bir kombinasyon yaratabiliyorsunuz. Başkalarının fikirlerine ihtiyaç duymayarak; fırsatları değerlendirirken, daha sıcak ve aktif bir performans sergileyeceksiniz. Yaşantınıza aniden girecek kişilerle daha sonra güçlü arkadaşlıklar kuracaksınız. Maddi çıkarlarınız yakın ilişkilerinizle bağlantılı ilerleyecek.

TERAZİ: is disiplininiz önemli

Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Çalıştığınız kişilerin iş disiplini ve iş ahlakına önem veriyorsunuz ve bu konuda haklısınız. Bu hafta hızlı ve yüksek hedeflerin peşinde olacağınız işleri tercih ederken, iş birliği yapacağınız kişilerin performansı önemli olacak. Hırslı ve atak davranarak, düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz.

AKREP: Güç savasları içindesiniz

İş ve kariyer konusunda güçlüsünüz. Başarı duygusu huzuru ve sağlığı beraberinde getirecek. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir ay olacağından emin olabilirsiniz. Hayatınızda güçlü insanlar ve kariyerinize katkısı olacak kişilerle birlikte olacaksınız. Sıradan kişilerden hoşlanmadığınız için farkında olmadan önemli kişilere yöneliyorsunuz.

YAY: Hırslarınız ön planda

Duygusal takıntılardan uzak kalmanız gereken bir aydasınız. Ortaklıklar konusunda ısrarcı davranacaksınız. Siz dengenizin bozulmasından yana değilsiniz. Yeni tanışacağınız kişilerle uyumlu beraberlikler kuracaksınız. Hızlı düşünüyor ve ani kararlar veriyorsunuz. Güneş ve Mars sizi güçlü yapıyor. Farklı kişileri çekim gücünüzle etkileyeceksiniz. Hayran kitleniz çoğalıyor.

OĞLAK: Analizciliginiz mükemmel

Yaşama analizci bakış açısı ile bakarken, isteklerinizde derin bir araştırma ve inceleme hakim olacak. Sorumlu olduğunuz alanlarda ciddi bir çalışma temposu ve konsantrasyon sağlayacaksınız. Çevrenize örnek olmayı başaracaksınız. Artık eski korkularınızı yendiğinizi ve enerjinizi ortaya çıkardığınızı göreceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendi içsel egonuzu daima tetikte tutacaksınız.

KOVA: Emir almayı sevmiyorsunuz

İş yaşantınızda bazı hesaplarınızı geriye dönük olarak sabırlı ve sıkı bir şekilde denetlemelisiniz. Bazılarınız kazandığı paraları yeni projelerine ayıracak. Çalışkanlığınızla ve disiplinli yapınızla göz dolduracaksınız. Mesleki yaşamınıza verdiğiniz önem kadar aile bireylerine de zaman ayırıp, ısrarlı taleplerine kulak vermelisiniz. Sosyal yaşantınız gelişiyor. Mevcut ilişkilerinizin uyumunu korumalısınız.

BALIK: Ask her yerde

Sosyal açıdan parlak bir döneme gireceksiniz. Bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık bir şekilde sergilediği için karşısındakinin duygularında karışıklığa neden olacak. Bu hafta köklü kararlar alacaksınız. Kendinizi geliştirirken etrafınıza da örnek olacaksınız. Yeni projelendireceğiniz çalışmaların alt yapısını kurarken, düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz.