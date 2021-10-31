KOÇ: KARŞI cins üzerinde gizemli etkiler bırakabiliyorsunuz. Mantık mı yoksa duygu mu çelişkisi yaşatabiliyorsunuz. Partneriniz de bu konuda bazen şaşırıp kalıyor. Özgüveniniz ise yüksek.

BOĞA: SAHİPLENİCİ yapınız çevrenizde yanlış anlamalara neden olabiliyor. Düşüncelerinizi paylaşmaktan hoşlanmıyorsunuz. Aile büyüklerinden biri size maddi konularda gereken desteği verebilir.

İKİZLER: ENERJİNİZİN farkındasınız. Maddi konularda ise kimseden yardım almadan ilerliyorsunuz. Bugün özellikler hesaplarını ince bir şekilde yapmanız size belli bir disiplin getiriyor.

YENGEÇ: HEDEFLERİNİZ, yakınlarda uzak ülkelerde yapacağınız çok başarılı çalışmalar gibi arzu ve isteklerinizde yoğunlaşarak, yaşamınızı şekillendiriyor. İnadınızla kimse baş edemiyor.

ASLAN: YAŞAYACAĞINIZ aksilikler ortaklık ilişkilerinize de yansıyacaktır. Finans evinizle ilgili fırsat yakalayacak ve zekice paranızı değerlendireceksiniz. Beklediğiniz fırsatlar geliyor.

BAŞAK: AŞK yaşamınızda görmezlikten geldiğiniz konular, bugünlerde sorun olabilir. Geçmişteki bir ilişkiniz tekrar gündeme gelebilir. Verdiğiniz kararları uygulama olanağı bulacaksınız.

TERAZİ: ARKADAŞLARINIZLA aranızda bazı sorunlar çıkabilir, fikir ayrılıkları da yaşayabilir ve ilişkilerinizi yargılayabilirsiniz. Sevilen bir kişi olduğunuz için çok özel bir karizmaya sahipsiniz.

AKREP: KARŞINIZA birçok fırsat alternatifleri çıkacak. Yakın ilişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda ise dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Bu aralar sessiz ve derinden gidiyorsunuz.

YAY: İDDİALI tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz. Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek olan bazı fırsatları çok akıllıca kullanmanız gerekiyor.

OĞLAK: İYİ niyetli dostlarınızla size önereceği tekliflere hayır demeden önce düşünmelisiniz. Fırsatları yakalamak ve iş olanaklarınızı genişletmek için uygun bir dönemdesiniz. Riskleri unutmayın.

KOVA: FARKLI görüşteki kişileri bir araya toplayabilirsiniz. Etkilendiğiniz bu kişiler daha sonraları yaşamınızda çok büyük bir yer kaplayacaktır. Diğer tüm işlerinizi ise askıya alacaksınız.

BALIK: GÖZ dolduracak davranışlarda bulunacak, birçok yeni arkadaşlar edineceksiniz. İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri de ikna edecek, fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız.