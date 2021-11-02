KOÇ: BUGÜN kişisel ilişkilerinizi maddesel kazançlarınızla aynı paralellikte tutmak isteyebilirsiniz. Proje üretme konusunda derin düşüncelere sahipsiniz. Yaratıcılığınıza güveniyorsunuz.

BOĞA: DUYGUSAL konularda performans yüksekliği göze çarpıyor. Partnerinizin düşüncelerine önem veriyorsunuz.

Duygu derinliği yaşayan biri olarak gizliliklerin size kazandıracağı birşey yok.

İKİZLER: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle iş birliği içinde olacaksınız. Kendinizle ilgili projeler üretme çabasındasınız. Partnerinizle ortak çalışmalar yapmak için, uygun bir gündesiniz.

YENGEÇ: DUYGU derinliği içinde olacaksınız, her şeyi farklı algılıyorsunuz. Geçmişle ilgili pürüzler kafanıza takılıyor. Yaşamınızda aktif ve tatmin edici, bir performans gösteriyorsunuz.

ASLAN: FİKİRLERİNİZDE belli ve gözle görülen bir inatçılık söz konusu. Ele aldığınız konuları sonuna kadar inatla sürdüreceksiniz.

Aileniz, size destek verecekler ve olumlu etkileneceksiniz.

BAŞAK: KARŞI tarafın ani değişimleri karşısında bocalamanız mümkün. Bugün, çevrenizle birlikte yeni başlangıçlar içinde olacak. Siz, kendi tarzınızla hareket etmekten yanasınız.

TERAZİ: MADDİ konularda yaratıcılığınızı kullanmak için fırsatları akıllıca kullanacaksınız.

Görüşeceğiniz kişilerin davranışları çok önemli. İsteklerinizi karşı tarafa dayatarak kabul ettireceksiniz.

AKREP: KARİYERİNİZİN önemli olması, yaşamınızı kolaylaştıracak çalışmalara yönelmenizi sağlıyor. Öfkelerinizi baskı altında tutmayı başardığınız sürece motivasyonunuz artacak.

YAY: KİŞİSEL özgürlüğünüzün elinizden alınmasına karşısınız. ortamlarda hiç kimseye taviz vermek istemiyor olmanız, ikilem yaşamanıza neden olabiliyor.

Cesur olmalısınız.

OĞLAK: ÇEVRENİZDEKİ kişilerle duygusal çekişmeler olabilir. Karşınızdakilere güven duymak istemeniz sonucunda detaylar ön plana çıkıyor. Bugün, bir çok konu üzerinde yeniden düşünmelisiniz.

KOVA: ÖZELLİKLE kişisel tavırlarınız karşılaşacağınız olaylar üzerinde belirleyici olacak. Enerjinizi yanlış kullanmak istemiyor olmanız yüzünden, zaman kaybı yaşayabilirsiniz.

BALIK: DUYGUSAL bağlarınızı güçlendirmek istiyorsunuz. Görüşeceğiniz kişileri etkilemek sizin elinizde olan bir şey.

Sadece sözlü ifadelerinizde dikkatli olmak zorundasınız.

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