KOÇ: BUGÜN kişisel ilişkilerinizi maddesel kazançlarınızla aynı paralellikte tutmak isteyebilirsiniz. Proje üretme konusunda derin düşüncelere sahipsiniz. Yaratıcılığınıza güveniyorsunuz.
BOĞA: DUYGUSAL konularda performans yüksekliği göze çarpıyor. Partnerinizin düşüncelerine önem veriyorsunuz.
Duygu derinliği yaşayan biri olarak gizliliklerin size kazandıracağı birşey yok.
İKİZLER: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle iş birliği içinde olacaksınız. Kendinizle ilgili projeler üretme çabasındasınız. Partnerinizle ortak çalışmalar yapmak için, uygun bir gündesiniz.
YENGEÇ: DUYGU derinliği içinde olacaksınız, her şeyi farklı algılıyorsunuz. Geçmişle ilgili pürüzler kafanıza takılıyor. Yaşamınızda aktif ve tatmin edici, bir performans gösteriyorsunuz.
ASLAN: FİKİRLERİNİZDE belli ve gözle görülen bir inatçılık söz konusu. Ele aldığınız konuları sonuna kadar inatla sürdüreceksiniz.
Aileniz, size destek verecekler ve olumlu etkileneceksiniz.
BAŞAK: KARŞI tarafın ani değişimleri karşısında bocalamanız mümkün. Bugün, çevrenizle birlikte yeni başlangıçlar içinde olacak. Siz, kendi tarzınızla hareket etmekten yanasınız.
TERAZİ: MADDİ konularda yaratıcılığınızı kullanmak için fırsatları akıllıca kullanacaksınız.
Görüşeceğiniz kişilerin davranışları çok önemli. İsteklerinizi karşı tarafa dayatarak kabul ettireceksiniz.
AKREP: KARİYERİNİZİN önemli olması, yaşamınızı kolaylaştıracak çalışmalara yönelmenizi sağlıyor. Öfkelerinizi baskı altında tutmayı başardığınız sürece motivasyonunuz artacak.
YAY: KİŞİSEL özgürlüğünüzün elinizden alınmasına karşısınız. ortamlarda hiç kimseye taviz vermek istemiyor olmanız, ikilem yaşamanıza neden olabiliyor.
Cesur olmalısınız.
OĞLAK: ÇEVRENİZDEKİ kişilerle duygusal çekişmeler olabilir. Karşınızdakilere güven duymak istemeniz sonucunda detaylar ön plana çıkıyor. Bugün, bir çok konu üzerinde yeniden düşünmelisiniz.
KOVA: ÖZELLİKLE kişisel tavırlarınız karşılaşacağınız olaylar üzerinde belirleyici olacak. Enerjinizi yanlış kullanmak istemiyor olmanız yüzünden, zaman kaybı yaşayabilirsiniz.
BALIK: DUYGUSAL bağlarınızı güçlendirmek istiyorsunuz. Görüşeceğiniz kişileri etkilemek sizin elinizde olan bir şey.
Sadece sözlü ifadelerinizde dikkatli olmak zorundasınız.