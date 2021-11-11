KOÇ: BUGÜN çevresel iletişiminle ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz Ay'ın bulunduğu konum, siz iletişim konusunda hassas yaparken, olaylara yaklaşım tarzınızı farklı kılıyor.
BOĞA: GEREKSİZ patlamalar yaşayabilirsiniz.
Bugün düzen içinde bir karışıklık mevcut.
Düzeltmeniz gereken konuların sizden uzaklaşmasına tahammül edemediğiniz için, sinirli olabilirsiniz.
İKİZLER: NEŞELİ bir gününüzdesiniz. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyor ve farklı bir duyguyla yaklaşıyorsunuz.
YENGEÇ: AİLENİZLE yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve taviz gibi önemli parametreyi dengede tutmak olmalıdır.
ASLAN: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz. Ay sabit düşünceler içinde bocalamanıza neden oluyor.
Yakınlarınızın davranışlarını, tenkit etmeden çözüm bulmalısınız.
BAŞAK: SİZ olağanüstü fikirlerin kişisisiniz.
Olaylara yaklaşım tarzınız çok ilginç gelişimlerle ortaya çıkıyor. Parasal konularda fikrinizi söylerken çekimserlik duyabilirsiniz.
TERAZİ: HİÇ kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız.
AKREP: KİŞİSEL çekiciliğinize duygusal derinliğinizin eklenmesi sonucu, olaylara farklı yaklaşacaksınız. Çevrenizde bir çok zincirleme işin üstesinden gelebilecek çalışmalar içindesiniz.
YAY: ARKADAŞLARINIZLA duygusal bağlarınız güçlü. Topluluklarda istediğiniz her türlü destek istemeseniz de oluşacaktır.
Çünkü içsel disiplininiz çok fazla ve insanlar size güveniyorlar.
OĞLAK: BEKLENTİLERİNİZİN altında yatan gerçekleri bilmenize rağmen, olayları görmezlikten gelmek, sizi geçici olsa da rahatlatıyor. Bugün gizli hesaplar içinde olmanız gerekiyor.
KOVA: OLAYLARI doğal akışı içinde düşünüyor, dengenizi bozmak istemiyorsunuz.
Yeni başlangıçlar yapmak üzeresiniz.
Yarım kalan işlerinizi tamamlamalısınız.
Arkadaşlarınızın fikirleri ilginizi çekebilir.
BALIK: KARŞILAŞTIĞINIZ aksilikler konusunda moraliniz bozulmasın. Olayların üstünüze geldiğini göreceksiniz. Sevdiklerinizin etkisinde kalıp düşüncelerine sığınma hissi duyacaksınız.