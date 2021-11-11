KOÇ: BUGÜN çevresel iletişiminle ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz Ay'ın bulunduğu konum, siz iletişim konusunda hassas yaparken, olaylara yaklaşım tarzınızı farklı kılıyor.

BOĞA: GEREKSİZ patlamalar yaşayabilirsiniz.

Bugün düzen içinde bir karışıklık mevcut.

Düzeltmeniz gereken konuların sizden uzaklaşmasına tahammül edemediğiniz için, sinirli olabilirsiniz.

İKİZLER: NEŞELİ bir gününüzdesiniz. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyor ve farklı bir duyguyla yaklaşıyorsunuz.

YENGEÇ: AİLENİZLE yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve taviz gibi önemli parametreyi dengede tutmak olmalıdır.

ASLAN: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz. Ay sabit düşünceler içinde bocalamanıza neden oluyor.

Yakınlarınızın davranışlarını, tenkit etmeden çözüm bulmalısınız.

BAŞAK: SİZ olağanüstü fikirlerin kişisisiniz.

Olaylara yaklaşım tarzınız çok ilginç gelişimlerle ortaya çıkıyor. Parasal konularda fikrinizi söylerken çekimserlik duyabilirsiniz.

TERAZİ: HİÇ kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız.

AKREP: KİŞİSEL çekiciliğinize duygusal derinliğinizin eklenmesi sonucu, olaylara farklı yaklaşacaksınız. Çevrenizde bir çok zincirleme işin üstesinden gelebilecek çalışmalar içindesiniz.

YAY: ARKADAŞLARINIZLA duygusal bağlarınız güçlü. Topluluklarda istediğiniz her türlü destek istemeseniz de oluşacaktır.

Çünkü içsel disiplininiz çok fazla ve insanlar size güveniyorlar.

OĞLAK: BEKLENTİLERİNİZİN altında yatan gerçekleri bilmenize rağmen, olayları görmezlikten gelmek, sizi geçici olsa da rahatlatıyor. Bugün gizli hesaplar içinde olmanız gerekiyor.

KOVA: OLAYLARI doğal akışı içinde düşünüyor, dengenizi bozmak istemiyorsunuz.

Yeni başlangıçlar yapmak üzeresiniz.

Yarım kalan işlerinizi tamamlamalısınız.

Arkadaşlarınızın fikirleri ilginizi çekebilir.

BALIK: KARŞILAŞTIĞINIZ aksilikler konusunda moraliniz bozulmasın. Olayların üstünüze geldiğini göreceksiniz. Sevdiklerinizin etkisinde kalıp düşüncelerine sığınma hissi duyacaksınız.