KOÇ

PRATİK bir zekanız var. Bazılarının uzun sürede yaptığı işleri kısa sürede tamamlayarak herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Karşıt fikir üretenler, sizin için farklı bir sorun yaratabilir.

BOĞA

DOĞAL davranışlarınız çevrenizde takdir toplamanıza neden oluyor. Bilinçaltınızda yatan güven duygusu için; tetikleyici enerji için arkadaşlarınızdan önemli destek alıyorsunuz.

İKİZLER

BUGÜN zorlayıcı koşullarınızı, kişisel isteklerinizle harmanlayarak ifade edeceksiniz. Uzun süredir problem yaratan işlerinizi yeniden gözden geçirme imkanı bulacaksınız.

YENGEÇ

MADDİ konularda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. Varsayımlarınızı farklı bir şekilde kabul ettirmesini biliyorsunuz. İstediğiniz şartları gündeme getirmekten korkmuyorsunuz.

ASLAN

DUYGUSAL konularınıza ailenizin karışması hoş olmuyor. Fikir danıştığınız konular başınıza iş açabilir. Karşı tarafın olayları büyüterek gereksiz bir şekilde başınızı ağrıtmasını istemiyorsunuz.

BAŞAK

HARCAMALARINIZ ve yatırımlar için gerekli dengeye sahip olacak ve bazı pürüzlere kesin çözüm getireceksiniz. Sadece çevrenizdeki kişilik savaşlarından uzak kalmayı başarmalısınız

TERAZİ

KİŞİSEL özelliğinizi sosyal yaşantınızla bütünleştirmeyi biliyorsunuz. Karşılaşacağınız kişilerin duygusal yönleri ilginizi çekebilir. Onlarla görüşmeler yapacak ve çevrenizden gizleyeceksiniz.

AKREP

BUGÜN, düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır izleyeceksiniz. Kendinize güveniyorsunuz. Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına çözüm getirdiğiniz kişiler sizi savunuyorlar

YAY

BUGÜN zevkler konusunda aşırılığa kaçabilirsiniz. Duygusal coşkularınızın istemediğiniz durumlara neden olmasını istemiyorsanız, kişisel bazı acil önlemlere başvurmalısınız.

OĞLAK

ALACAĞINIZ kararlar çok önemli aşamaya neden olacak. Bazı olaylara kesinlik kazandıracaksınız. Sezgilerinizde yanılmadığınızı görmek, atılımlarınız için hızlı bir katalizör görevi üstlenecek.

KOVA

SEVDİKLERİNİZ için para harcamaktan çekinmediğiniz için; bugün, beklenmeyen hesaplar canınızı sıkabilir. Beklentileriniz konusunda aceleci davrandığınızda, istenmeyen kayıplar yaşıyorsunuz

BALIK

BUGÜN maddi konularda fazla beklentiler içine girdiniz. En çılgın fikirler artık sizden çıkıyor. Tenkit edilmenize fırsat bırakmadan, siz kendinizi yeterince irdeliyorsunuz zaten.