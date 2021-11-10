KOÇ: HUZURSUZ bir tutum sergileyerek, hakkınızda ki fikirleri öğrenmeniz mümkün değil. Gereksiz bir tartışma başlatarak, bir sonuca varamazsınız. Gelişigüzel olaylar sizi tatmin etmiyor.

BOĞA: SİZ üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı ve özel yönleri dikkatinizi çekecektir. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi.

İKİZLER: İLİŞKİLERİNİZDE güçlü bir performans çiziyorsunuz. Karşı tarafın dürüst yaklaşımlarından emin olabilirsiniz. Heyecanlarınızı enerjinizle birleştireceğiniz bir gün. Risklerden uzak kalmalısınız.

YENGEÇ: İLGİNÇ fikirlerinizle çevrenizi şaşırtabilirsiniz.

Bugün, kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz. Yaşantınızla ilgili güzel planlar yapmanıza rağmen, değişimlerden etkileniyorsunuz.

ASLAN: İLİŞKİLERİNİZDE gücünüzü farklı bir şekilde karşı tarafa yansıtabilir , yanlış anlaşılabilirsiniz. Değişim içindesiniz ve fikirlerinizi hiç kimseyle tartışmak istemiyorsunuz.

BAŞAK: SOSYAL aktivitelerinizde, enerjik yapınızı kullanabileceğiniz alanları belirlemelisiniz. Sizi destekleyen dostlarınız sayesinde de yaratıcılığınız güncellik kazanacak.

TERAZİ: BAŞARILI araştırmalar yapacağınız bir gün. Maddi konularla ilgili istediğiniz bolluğu kavuşmak için, başlattığınız çalışmalara yeni bir yön vererek, hırslarınızı sosyal ilişkilerinizle birleştirebilirsiniz.

AKREP: ANİ gelişen olaylara karşı savunmanızı hazırlamanız güzel. Fakat, konuşmalarınız ikna edici olmayabilir.

Yeni tanışacağınız kişilerin ilginç fikirlerinden etkilenebilirsiniz.

YAY: KİŞİSEL yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin.

Bugün, eğlenceli ortamlarda bulunacaksınız.

Duysal yönlerinize uygun kişilerle tanışma imkanı bulacaksınız.

OĞLAK: KESİN çizgileri olan birisiniz. Bugün, tutucu davranışlar içinde olmanız, arkadaşlarınızın tepkiselliğine hedef olmanıza neden olacaktır. Çevrenizdeki olumsuz olaylardan etkilenmemelisiniz.

KOVA: MADDİ konularda çekimser davranacak ve paranızın değerini bileceksiniz. Güçlü bir sorumluluk duygusu içinde hareket edeceğiniz ortamlarda, arzularınızı gemlemek zorunda kalmak, canınızı sıkmamalı.

BALIK: YAKIN dostlarınızdan aldığınız haberler, sizi oldukça mutlu edecek. Sorumluluk duygunuzun arttığı şu günlerde, beklediğinizi ilgiyi çevrenize hissettirmek için daha ne bekliyorsunuz.