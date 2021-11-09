KOÇ: BİR KONUYU kesinlikle aklınızdan çıkarmayın, 'Sevdiğiniz kişi de insandır ve onun da her canlı gibi hata yapma hakkı vardır.' Onun onurunu kırmanın ne kadar kötü bir olduğunu unutmayın.

BOĞA: İKİ eliniz kanda da olsa, eğlence yerlerini, yeme ve içmeleri ihmal etmiyorsunuz.

Sanki, günlerin sonu gelmiş gibi eğlence saatlerinizin dinlenme zamanlarını almasına da izin veriyorsunuz.

İKİZLER: ARKADAŞINIZIN başarısını gördüğünüz halde, coşkuyla tebrik etmiyorsunuz.

Çevrenizde olan yanlışları gördüğünüzde eleştiriyorsanız, olumlu olan işleri de alkışlayabilmelisiniz.

YENGEÇ: SEVME ve sevilme gereksinimleri sizi rahat bırakmıyor. Kusur arama huyunuz nedeniyle huzursuzluk çıkarıyorsunuz.

Kronik hastalığı olan tanıdığınıza karşı ilginiz onu mutlu ediyor.

ASLAN: İŞ ortamınızdan zevk alabilmeniz için, çalışma yerinizin düzenli ve kullandığınız eşyaların da uyumlu olması gerekiyor.

Ucuz değerlere önem veren kişilere bu yapınız ters geliyor olabilir.

BAŞAK: GİTTİĞİNİZ eğlence yerinde ortam kalabalıklaşıp, gürültü artınca, sevdiğiniz kişiyle bir kenara çekilip karşıdan olanları izliyorsunuz. İnsanları incelerken, eleştirel bir gözle bakmazsanız iyi olur.

TERAZİ: KABA davranışı olan arkadaşlarınızın hareketlerini mizahi yönden ele alsanız da, ciddi bir şekilde sinirlerinizin bozulmasına yol açtığının farkındasınız. Bir arada olmamaya çalışmalısınız.

AKREP: KESKİN zekanızın yardımıyla gizli olan şeyleri ortaya çıkarmada üstünüze yok.

Tespit ettiğiniz konuyla ilgili olarak, almanız gereken bir önlem varsa, hiç kimsenin haberi olmadan gerekeni yapın.

YAY: SEVDİĞİNİZ kişinin en masum davranışlarından anlam çıkartıyor, olmayacak tepkiler yaratıyorsunuz. Adeta, ona karşı bahaneler arıyor, onunla sorun yaşamak, size zevk veriyor gibi bir haliniz var.

OĞLAK: SİZE karşı sert tavırlarda bulunan kişilere karşı kinci davranışınızı her ortamda gösteriyorsunuz. Gizlemeye çalıştığınız bu duygularınız, sizi yorgun düşürüyor, huzursuz oluyorsunuz.

KOVA: YENİ yerler ve kişiler gördüğünüz zaman, kendinizi büyük bir özgürlük havası içinde buluyorsunuz. Takıntı düzeyinde kafanıza taktığınız konular, bir anda yaşamınızı kaplıyor.

BALIK: SEVDİĞİNİZ insanın karşısında temkinli davranışlar içindesiniz. Oysa, yaşamınızı paylaştığınız insana karşı bu kadar kontrollü davranmanız, gerçekten anlamsız. Daha içten olun.