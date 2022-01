Yıldız falınız

KOÇ: Düşüncelerinizi kimseye açıklamıyorsunuz. Yetiştirmeniz gereken konular olduğunda iyice içine kapanık ve alıngan oluyorsunuz. Gizli duyguların kişisi oldunuz. İş arkadaşlarınız sizden oldukça şikayetçiler.

BOĞA: Aşkın gözü kördür derler. Bugünlerde garip bir kaosun içindesiniz. Hiçbir olumsuz düşünce duymak istemiyorsunuz. Çevreniz sizin iyiliğinizi istiyor. Nedense bu konuda da onlara kapalı davranıyorsunuz.



İKİZLER: Aktif, kalıcı, inatçı ve yüksek motivasyonunuza herkes şaşırıyor. Birçok işi bir arada yapmanız, olacak gibi değil. Çevreniz enerjinize hayran. Yeter ki, kendinize özgü tarzınıza müdahale etmesinler.



YENGEÇ: Çekici, ve ikna edici olmanız çevrenizde olumlu etkilere sebep oluyor. Bugün girdiğiniz her ortamda, sizin istekleriniz ön plana çıkacak ve düşüncelerinizi rahatlıkla ifade edebileceksiniz.



ASLAN: Duygulu, enerji dolu ve çekici kişiliğiniz, çevrenizin sürekli kalabalık olmasına sebep oluyor. Fakat, sizin gözünüz, sevdiğinizden başkasını görmüyor. Gelecekle ilgili yeni planlarınız var.



BAŞAK: Çekiciliğinizi, aşk konusunda da sürdürüyorsunuz. Eğlenceyi seviyorsunuz. Tanışacağınız kişilerle, ileriye dönük dostluklar kurabilirsiniz. kalbi boş olanlar için ilginç ve ileriye yönelik olabilir.



TERAZİ: Yaşantınızda, bir süredir kafanızı kurcalayan konulara bir açıklık getireceksiniz. Amaçlarınız doğrultusunda, biraz soğukkanlılıkla hareket etmeye devam edin. Bugün her şey lehinize gelişecek.



AKREP: Duygusal iniş çıkışlar yaşadığınız bugünlerde, huzursuz anlar geçiriyorsunuz. Kıskançlık konusunda ikiniz de aşırıya kaçıyor ve birbirinizi üzüyorsunuz. Artık yeni başlangıçlara yürüyün.



YAY: Parasal durumunuzu, duygusal yönde emniyete almak istersiniz. Güvensizlikten çok çabuk etkileniyorsunuz. İş tekliflerini iyice gözden geçirmeniz gerekiyor. Önlemini almadığınız işi onaylamayın.



OĞLAK: Bağlılık sizin için önemli. İşte bu yüzden aşklarınızda hep sorun yaşıyorsunuz. Onun sizi anlamayacağı muhakkak. Aynı anda birçok işi başarabiliyorsunuz. Bugün oldukça zorlanıyor ve kaprislisiniz.



KOVA: Coşkulu olduğunuz zaman aktiviteniz çok yüksek. Her alanda başarı sizi kendine çekiyor. Hayır kelimesi lugatınızda yok. Ele aldığınız konularda müthiş bir yaratma gücünüz var.



BALIK: Çevrenize şans vermek istemediğiniz bir gün içindesiniz. Ben bilirim halleriniz yüzünden arkadaşlarınız size kırılabilirler. Öfkeli değil fakat alınganlık yapabilirsiniz. Kafanız çok karışık.