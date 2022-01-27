KOÇ: AİLENİZE daha çok vakit ayırmanız gerektiğini biliyor fakat ziyaretlerinizi oldukça seyrek tutuyorsunuz.

Duygusal yönlerinizi sürekli içinizde saklamaktan artık çok yoruldunuz.

BOĞA: DOSTLARINIZDAN vazgeçemeyeceğinizi çevrenize ispat etmelisiniz. Sizi haksız yere suçlayanlar var. Elinizdeki işleri bitirme çabası içinde olacaksınız. Görüşmeyi arzuladığınız çok arkadaşınız var.

İKİZLER: YENİ kararlar almak için uygun bir döneme girdiniz. Maddiyatla ilgili konular ve yeni dönem fikirler arasında seçimlerinizi doğru yapmalısınız. Şartlardan ne kadar bıktığınızı değerlendirmelisiniz.

YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ kendinize saklamak size yakışıyor. Kendinizi güvende hissetmeme duygunuzdan bir türlü kurtulamıyorsunuz.

Eski olayları artık kafanızdan atmanın bir yolunu bulmalısınız.

ASLAN: ÇEVRENİZİN fikirlerinden etkilenerek yola çıktığınız zaman hatalar yapabiliyorsunuz.

Sizin için önemli kişilerden alacağınız eleştiri canınızın sıkılmasına neden olabilir. Fırsatı kaçırmak istemiyorsunuz.

BAŞAK: KARİYERİNİZDE ön plana çıkarmanın şimdi tam zamanı. Karşınıza çıkacak fırsatlar size birtakım tereddütler yaşatabilir.

Bırakın eskimiş düşünceleri ve bir an önce atılımlarınızı gerçekleştirin.

TERAZİ: RUHANİ yönlerinizi ideallerinizle birleştirin . Beklediğiniz haberlerin size sağlayacağı avantajlardan payınıza düşeni alacaksınız Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız.

AKREP: MADDİ konularda girişimciliğinizin size bir çok kapıyı açıyor. Akıllıca davranmanız size bir çok olanakları da beraberinde getiriyor ve önüne geçilmiyor. Yaşamınızla ilgili sınavlarınız hiç bitmiyor.

YAY: AY'IN bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. İkili ilişkilerinizde maddi kaygılarınız ön plana çıkıyor. Partnerinizin size olduğu gibi kabul etmesini sağlamalısınız.

OĞLAK: BAŞKALARINDAN çok daha zeki olduğunuz için, onların sözleri size sıkıcı gelebiliyor. Ne kadar güçlü olduğunuzu biliyorsunuz. Sosyal ilişkilerinizde parlıyorsunuz.

Sabırlı davranışlarınız önemli.

KOVA: BİRLİKTE çalıştığınız kişileri eleştirmek bazen dost kaybetmenize neden olabiliyor. İş yaptığınız kişilerin sizden faklı düşünmeleri yüzünden, aranızdaki sorunları onlara kabul ettirmeniz zor.

BALIK: KEYİFLİ bir kişi olmanız rağmen, duygusal konuşmalar için aradığınız dostlarınızın üzülmesine neden olabilirsiniz.

Sizin olayları kafanıza takmanız, onların sizden uzaklaşmasına neden oluyor.