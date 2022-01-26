KOÇ: Bugün, yanınızda çalışan kişilere soğuk davranışlar içinde olacaksınız. Çevrenizde yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, her zamanki gibi duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşmaya çalışın.

BOĞA: Öfkelerinizi denetim altında tutmak zorundasınız. Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacak olumlu çalışmalar içindesiniz. Planlı şekilde davranarak istediğiniz gücü elde edeceksiniz.

İKİZLER: Ailenizin sorunları ile ilgileneceğiniz bir gün. Onlarla yapacağınız ortak çalışmalar gündeme gelebilir. Sevdiklerinizin desteğini hissettiğiniz zaman iş başarınızın temposu artıyor.

YENGEÇ: Bugün, kendinizi mutlu hissedeceksiniz.

Yaşamınızda yenilikler sizi bekliyor.

Partnerinizin istekleri ön planda. Sosyal yönünüzü ortaya çıkaran çalışmalar size olumlu bir motivasyon sağlıyor.

ASLAN: Maddi konularda alacağınız desteğin büyük bir kısmını ilişkilerinizde yarattığınız başarılara borçlusunuz. Ben merkezci kişiliğinizin altında yatan yardım sever yapınızı hiç kimse inkar etmiyor.

BAŞAK: Bugün, özgürlük duyguları içinde hareket etmek isteyecek ve karşılaştığınız engeller karşısında sinirli olacaksınız.

Duygusal yaşantınızda karşı tarafın sizi anlamasını beklememelisiniz.

TERAZİ: Kendi düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bilinçaltınız oldukça yoğun ve iç sesinizi dinlemek için zamana ihtiyacınız var. Acele etmemeli ve olayları sıra ile çözümlemelisiniz.

AKREP: Sosyal aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek. Bugünlerde, bir çok arkadaşınızın ortak katkılarıyla kendiniz farklı bir çalışma ortamı içinde bulabilirsiniz. Sağlığınıza özen gösterin.

YAY: Kendinizi haklı çıkarmak adına bir çok neden buluyorsunuz. Bugünlerde, çevrenizden çok çabuk etkilenecek ve onların fikirlerini benimseyeceksiniz. Sevdiklerinize yardım etmekten hoşlanıyorsunuz.

OĞLAK: Atılımlarınız için uygun bir gün.Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların detayları canınızı sıkmasın. Ayrıntılar üzerinde dururken, yapacağınız ön çalışmalar için bir strateji uygulamalısınız.

KOVA: Maddi konulardaki beklentilerinizi kişisel çabalarınızla birleştirmek isteyebilirsiniz.

Yaratıcı yönünüzü kullanıyorsunuz.

Aslında farklı olan taraflarınızı her zaman ortaya çıkarmak istemiyorsunuz.

BALIK: Parterinizle olan ilişkinizde, çoğu zaman karşıt düşünceler içinde olmanız yüzünden ortak kararlar almakta zorlanabilirsiniz.

Bu aralar sezgisel yapınızı istediğiniz gibi ortaya koyabilirsiniz.