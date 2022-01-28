KOÇ: Sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimse size zarar veremeyecek. Maddi konularda elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.

BOĞA: Siz her anlamada tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen, olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Sorunları önleme için molalar vermelisiniz.

İKİZLER: İşyerinizde kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etme yollarını bulun.

Ailenizin tepki vermesini istemiyorsanız, onların fikirlerini de almak zorundasınız.

Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediklerinizi yaşama geçirmekte zorlanıyorsunuz.

YENGEÇ: Maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakınlarınızla fikir alışverişinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz.

BAŞAK: Düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istiyorsunuz. Günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden çok zorluyorsunuz. Yeteneğinizi kullanın.

TERAZİ: İşinizle ilgili çalışmalarda motivasyon birliğine ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile, çevrenizdekilerden kopabilir, birçok arkadaşınızdan uzak kalabilirsiniz.

AKREP: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinse karşı hep şüphecisiniz.

YAY: Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz.

Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız, farklı dallarda da çalışmalısınız.

OĞLAK: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyorsunuz. Çok derin düşünen kişiler de hata yapabilir.

Bugün ince işler peşinde koşacaksınız.

Doğru yolu bulmalısınız.

KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavrınız var. Bugün harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. İçsel dinginliğinize önem vermelisiniz.

BALIK: Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz.

Yapmak istediğiniz birçok işin listesiniz yapın ve aceleye getirmeden tüm işlerinizi toparlayın.