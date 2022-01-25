KOÇ. DUYGULARINIZI özgür bırakmaktan hoşlanmanıza rağmen, insiyatifin başkalarına geçmesi korkusu içinde hareket ediyorsunuz. Oto kontrolünüzün sağlam olması sizi farklı kılıyor.

BOĞA: İNATÇI tavırlarınız yüzünden kaybettiğiniz fırsatları düşünmelisiniz. Yapınızı bilenler için bir sorun yok ama, herkesin belli bir tarzı olduğunu anlatmanız ikilem yaratacaktır.

İKİZLER: HER an değişen düşünceleriniz karşınızdaki kişiye garip geliyor. İstediğiniz zaman karşınızdakileri çok kolay ikna edebiliyorsunuz. Bugün ayağınıza gelecek fırsatlara karşı kayıtsız kalmayın.

YENGEÇ: SEVDIĞINIZ işlerden kazandığınız paraların anlamı sizin için çok önemli. Bugün duygusallığınızı karşınızdaki kişilerle bütünleştirmek isterken, yapabileceklerinizin üstünde sözler, vermeyin.

ASLAN: BUGÜN özellikle düşüncelerinizi saklama gereği duyabilirsiniz Politik yönleriniz sizi daha da cazip kılarken, sevdiğiniz kişi ile ilişkilerinize daha gerçekçi ve mantıklı bakmanızı sağlıyor.

BAŞAK: BAŞARINIZI, biraz da iletişim içinde olduğunuz kişilerin mantığına hitap ettiğiniz zaman yakalıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Çevrenize örnek olacaksınız.

TERAZİ: İŞINIZLE ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.

AKREP: İLETIŞIM konusunda size gerekli desteği size sağlayacak dostlarınızla bir arada olmaktan, karlı çıkacaksınız. Hırslarınızı ortaya koyarken, arzularınıza da belli bir disiplin getiriyorsunuz.

YAY: ÇALIŞMA arkadaşlarınızın cesur fikirli olmasından yanasınız. Yaşadığınız olaylara farklı bir bakış açısı ile değerlendirebilirsiniz. Yaşamınızı kolaylaştırma pratikliği içinde davranmalısınız.

OĞLAK: BUGÜN özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gündesiniz. Kararlarınızı verirken, hiç kimseden etkilenmemeye çalışmalısınız.

KOVA: YUMUŞAK yapınızın altında, çelik gibi bir irade var ve olayların olumsuz yönlerini çabuk görüyorsunuz. Bugünlerde akıllıca uygulayacağınız atılımlarınızla beklediğiniz atılımları oluşturabilirsiniz.

BALIK: BILINÇALTINIZ özel duygularınıza takılmanız neden oluyor. Sıra dışı konular üzerinde çalışmanızı gerekebilir. Maddi konularla ilgili gizlilik söz konusu olabilir. Farklı tavırlarınızla imaj yaratıyorsunuz.