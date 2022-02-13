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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.02.2022, 00:00

KOÇ: Çevrenizde sizi her konuda destek verecek dostlarınız olmasına rağmen yalnızlık duygusundan bir türlü kurtulamıyorsunuz. Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var.

BOĞA: Bugün, kendinizi enerjik fakat huzursuz hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla fikirler üretecek ve kendinizi motive edecek çalışmalar yapacaksınız. Ay ilişki konularında size özgürlük veriyor.

İKİZLER: Finans konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Maddi konularda kazançlarınızı arttırıcı ve size başarı sağlayacak çalışmalar içinde olacaksınız. Ertelediğiniz işleri tamamlamalısınız.

YENGEÇ: Yaşamınızla ilgili değişimlere hazır olmanıza rağmen, iç güvenliğe ve huzura ihtiyacınız var. Bugün karşıt Venüs, ufkunuzu genişletirken, oto kontrol konusunda sizi uyarıyor.

ASLAN: Çevrenizde sizi destekleyen arkadaşlarınızın yardımıyla birçok organizasyon çalışmalar içinde olacaksınız. Yolculuklarla ilgili yapacağınız planlarınızı ertelemek isteyebilirsiniz.

BAŞAK: Çevrenizle işbirliğiyle çalıştığınızda veriminizde artışlar gözleniyor. İşinizle ilgili bilgilerinizi pekiştirme konusunda seyahatleriniz olacaktır. Başarı için her türlü donanıma sahipsiniz.

TERAZİ: İşinizle ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz. İddialı ve ben merkezci davranmakla başarıyı kucaklayabilirsiniz. Düşüncelerinizden ödün vermemekle, haklı olduğunuzu ispat edeceksiniz.

AKREP: Aşk yaşantınızda yeniliklere ihtiyacınız var. Rutin ilişkilerden sıkılıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi şaşırtıyor. Sosyal yönünüz ve aktiviteleriniz çoğalıyor.

YAY: Huzursuzlukları fazla abartmamalısınız. Sizin baskıcı yönleriniz bazılarını sıkabilir. Düşüncelerinizde direttiğiniz müddetçe, onlarla anlaşmanız güçleşebiliyor. Duygusal bağlarınız işleri zorlaştırıyor

OĞLAK: Bugün, bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız.

KOVA: Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bugün bir çok renkli olay sizi bekliyor. Yaşam zevkiyle dolusunuz. Sıra dışı ilişkilerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz.

BALIK: İdealleriniz ön planda. Acele kararlar verebilir ve mesleğinizle ilgili hatalara düşebilirsiniz. Bugün, dengeli düşünmeye ihtiyacınız var. Mesleki alanlarınızda başarınızı hızlandırmak içindesiniz.

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