KOÇ: HIRSLARINIZI yeniden gözden geçirmeniz konusunda size yeni öneriler getirmektedir.

Başkalarının fikriyle hareket etmek istemediğiniz için, çalışma hayatınızda sizden yüksek performans bekleniyor.

BOĞA: İŞ yaşamınızda fazla tedirgin davranıyorsunuz.

Bugün, toplumsal ilişkilerinizde, girişimci yönlerinizi ön plana çıkaracak bir tutum izleyeceksiniz. Bugünlerde yaratıcı yönünüz ortaya çıkarıyor.

İKİZLER: ENERJİNİZİ yaşama geçirmek istiyorsunuz fakat bazı tereddütleriniz var. Patik zekanız sayesinde olayları kısa sürede toparlayacak ve rayına oturtacaksınız Sürekli hareket halinde olmak sizi mutlu ediyor.

YENGEÇ: ÜZERİNİZE sorumluluk hissinin ağırlığı çökebilir. Bu duygunuzu bertaraf edebilmeniz de onlara daha yakın ve ön plana onların isteklerini alacak şekilde davranmanıza bağlı. Emlak işleri ile ilgili işler gündemde.

ASLAN: AYNI ortamda çalıştığınız kişilerin davranışları ile kendi yapabileceklerinizi sürekli karşılaştırmak sizi negatif etkiliyor. Bazı davranışlarınız doğallığı kayboluyor. Sempatik olan gelişigüzel hareketlerinizi kısıtlıyor.

BAŞAK: İLİŞKİLERDEKİ denge çubuğuna siz yön verecek, diğer kişilerin katkı oranlarını da siz tayin edeceksiniz. Maddi, manevi güzel bir gün geçireceksiniz. Oluşan aksilikler karşısında huzursuz olmanız için neden yok.

TERAZİ: MADDİ konularla ilgili gizlilik söz konusu olabilir. Venüs'ten aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyorsunuz.

İstediğiniz başarıya çeyrek kaldı.

AKREP: DUYGUSAL konularda bazı fanatik düşüncelerinizin esiri olabilir ve eskiye özlem duyabilirsiniz. Yollarla ilgili fırsatlar yeni olayları da beraberinde getirecek.

Bazı isteklerinizden vazgeçmemelisiniz.

YAY: ÇEVRENİZİN sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Yakın akrabaların sizden destek beklemeleri sonucunda, özel işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek.

OĞLAK: MADDİ konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan gereksiz konularda daha fazla düşünmemelisiniz.

KOVA: GÜNEŞ'TEN olumlu etki alıyorsunuz. Sınırsız özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız.

BALIK: İLETİŞİM konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz.