KOÇ: ÇEVRENİZDE sizi her konuda destek verecek dostlarınız olmasına rağmen yalnızlık duygusundan bir türlü kurtulamıyorsunuz.

Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var.

BOĞA: DÜŞÜNCELERİNİZİ saklamak isterken, kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Sürprizlere karşı hazırlıklı olmalısınız. Kariyer hayatınızda bazı olumsuz düşünceler kafanıza takılabilir.

İKİZLER: FİNANS konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Kazançlarınızı arttırıcı ve size farklı konularda başarı sağlayacak çalışmalar içinde olacaksınız. Ertelediğiniz işleri tamamlamalısınız.

YENGEÇ: YAŞAMINIZLA ilgili değişimlere hazır olmanıza rağmen, güvenliğe ve huzura ihtiyacınız var. Sevdiklerinizin desteğinin önemli olduğunu biliyor ve partnerinizden ilgi bekliyorsunuz.

ASLAN: SİZİ destekleyen arkadaşlarınızın yardımıyla organizasyon çalışmaları içinde olacaksınız. Yolculuklarla ilgili yapacağınız planlarınızı ertelemek isteyebilirsiniz.

Hırslı yönlerinizi dengeli kullanmalısınız.

BAŞAK: ÇEVRENİZLE işbirliği içinde çalıştığınız zaman iş veriminizde artışlar gözleniyor.

İşinizle ilgili seyahatleriniz olacaktır.

Başarıyı kolaylaştırmak için her türlü donanıma sahipsiniz.

TERAZİ: İŞİNİZLE ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz.

Bugün iddialı davranmakla başarıyı kucaklayabilirsiniz. Düşüncelerinizden ödün vermemekle haklı olduğunuzu çevrenize ispat edeceksiniz.

AKREP: AŞK yaşantınızda yeniliklere ihtiyacınız var. Rutin ilişkilerden sıkılıyor ve olaylara farklı bir şekilde bakıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi bir çok konuda şaşırtıyor.

YAY: BUGÜN, yaşan huzursuzlukları fazla abartmamalısınız. Sizin baskıcı yönleriniz bazılarını sıkabilir. Düşüncelerinizde direttiğiniz müddetçe, onlarla anlaşmanız güçleşebiliyor.

OĞLAK: GÜZEL konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. Verici ve paylaşımcı yönlerinizi olumlu bir şekilde yansıtabiliyorsunuz.

KOVA: AŞK yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bugün bir çok renkli olay sizi bekliyor. Yaşam zevkiyle dolusunuz. İlişkileriniz ve flörtlerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz.

BALIK: İDEALLERİNİZ ve hırslarınız ön planda olacak. Acele kararlar verebilir ve mesleğinizle ilgili hatalara düşebilirsiniz. Mesleki alanlarınızda başarınızı hızlı bir şekilde hızlandırmalısınız.