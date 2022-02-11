KOÇ: ÇEVRENİZDE sizi her konuda destek verecek dostlarınız olmasına rağmen yalnızlık duygusundan bir türlü kurtulamıyorsunuz.
Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var.
BOĞA: DÜŞÜNCELERİNİZİ saklamak isterken, kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Sürprizlere karşı hazırlıklı olmalısınız. Kariyer hayatınızda bazı olumsuz düşünceler kafanıza takılabilir.
İKİZLER: FİNANS konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Kazançlarınızı arttırıcı ve size farklı konularda başarı sağlayacak çalışmalar içinde olacaksınız. Ertelediğiniz işleri tamamlamalısınız.
YENGEÇ: YAŞAMINIZLA ilgili değişimlere hazır olmanıza rağmen, güvenliğe ve huzura ihtiyacınız var. Sevdiklerinizin desteğinin önemli olduğunu biliyor ve partnerinizden ilgi bekliyorsunuz.
ASLAN: SİZİ destekleyen arkadaşlarınızın yardımıyla organizasyon çalışmaları içinde olacaksınız. Yolculuklarla ilgili yapacağınız planlarınızı ertelemek isteyebilirsiniz.
Hırslı yönlerinizi dengeli kullanmalısınız.
BAŞAK: ÇEVRENİZLE işbirliği içinde çalıştığınız zaman iş veriminizde artışlar gözleniyor.
İşinizle ilgili seyahatleriniz olacaktır.
Başarıyı kolaylaştırmak için her türlü donanıma sahipsiniz.
TERAZİ: İŞİNİZLE ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz.
Bugün iddialı davranmakla başarıyı kucaklayabilirsiniz. Düşüncelerinizden ödün vermemekle haklı olduğunuzu çevrenize ispat edeceksiniz.
AKREP: AŞK yaşantınızda yeniliklere ihtiyacınız var. Rutin ilişkilerden sıkılıyor ve olaylara farklı bir şekilde bakıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi bir çok konuda şaşırtıyor.
YAY: BUGÜN, yaşan huzursuzlukları fazla abartmamalısınız. Sizin baskıcı yönleriniz bazılarını sıkabilir. Düşüncelerinizde direttiğiniz müddetçe, onlarla anlaşmanız güçleşebiliyor.
OĞLAK: GÜZEL konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. Verici ve paylaşımcı yönlerinizi olumlu bir şekilde yansıtabiliyorsunuz.
KOVA: AŞK yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bugün bir çok renkli olay sizi bekliyor. Yaşam zevkiyle dolusunuz. İlişkileriniz ve flörtlerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz.
BALIK: İDEALLERİNİZ ve hırslarınız ön planda olacak. Acele kararlar verebilir ve mesleğinizle ilgili hatalara düşebilirsiniz. Mesleki alanlarınızda başarınızı hızlı bir şekilde hızlandırmalısınız.