Yıldız falınız

KOÇ: Katılacağınız ortamda ilginizi cezp edebilecek konular olacak ve burada mantıklı görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz. Daha sonra dostluğunuzun ilerleyebileceği entresan kişilerle tanışabilirsiniz.



BOĞA: Çalıştığınız kişilere karşı katı bir şekilde soğuk davranıyorsunuz. Kararlı bir duruş sergileyerek, işlerin gelişme sürecini garantiye alıyorsunuz. Bu konuda haklı da olsanız dikkatli davranmalısınız.



İKİZLER: Yeni işiniz konusunda karşınıza çıkabilecek sorunlara hazır olun. Kesinlikle kararlı bir şekilde davranmaya çalışın. Bu nedenle, kısa süreli geri dönüşlerle durumu idare etmeye çalışın.

YENGEÇ: Artık çok gerilerde kalan nostaljik ilişkilerinizdeki serüvenleri bir kenara bırakın. Çünkü, hale aklınızın bir köşesinde yer etmiş durumda ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz.



ASLAN: Hisleriniz başka şeyler söylediği halde günlük hayatta davranışlarınız farklı. Sizi buna iten nedenler sosyal kurallar. Bu şekilde davranmanız da sizin için risk olabilecek koşulları önleminizi sağlıyor.



BAŞAK: Yakınlarınızla yapmayı planladığınız seyahat için kendi arzularınız önemli. Bu konuda haklısınız. Detaylar konusunda ısrarcı olmayın. Maddi konularda da zor durumda kalacağınız bir durum görünmüyor.



TERAZİ: Partnerinizle anlaşmazlığında hatayı kendinizde arayın. Ebeveynlerinizle ilgili tartışmalarınızda kendinizi merkeze koyup etrafınızı önemsemiyorsunuz. Haklı olsanız bile böyle davranmamalısınız.



AKREP: Büyük çabalar sonucu gerçekleştirdiğiniz organizasyonu sahiplenmek, etrafınızdaki bazı yakın arkadaşlarınızın gizli tepkilerini çekiyor. Karşılıklı görüşmelerde imalı sözcüklerden kaçınmalısınız.



YAY: Bugünlerde sağlığınızla ilgili beslenme konusuna önem vermeniz sizin için olumlu bir gelişme. Her kafadan çıkan tavsiyelere ÇOK kulak veriyorsunuz. Uzmanların öğütlerine önem verin.



OĞLAK: Karşılıklı fikir paslaşması içinde olacağınız bir gündesiniz. Bu şekilde motivasyonunuz iyi olduğu sürece başarı size kendiliğinden gelecek. Aksaklıklar karşısında hemen somurtmayın.



KOVA: Arkadaşlarınızın yanında özel konularınızı konuşmayın. Gerçekte bu konuda katı denecek kadar dikkatlisiniz fakat bazen öyle ortamlar oluyor ki farkında olmadan birçok şey konuşuluyor.



BALIK: Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Geliştirdiğiniz iç disiplininiz sizin için bir sigorta oluyor. Daha sonra gelişebilecek olumsuzlukları daha baştan denetliyorsunuz.