KOÇ: GÖRÜŞTÜĞÜNÜZ kişilerle kazançlar konusunda iş birliği içinde olacak ve kendi fikirlerinizin benimsendiği şartları sunacaksınız. Bildiğiniz konularda ısrarcı davranarak kendi sisteminizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

BOĞA: İNANILMAZ bir enerjiye sahipsiniz.

Düşündüğünüz her şeyi hızlı bir şekilde yaşama geçirme savaşı içinde olacak ve hızlı iletişim zinciri kuracaksınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek önem kazanacak.

İKİZLER: BAŞARINIZI artırma yolunda yapacağınız olumlu gelişmeler sizi bekliyor. İsteklerinizde ısrarcı davranmakla birçok sorunun altını çiziyor ve gündeme gelmesine neden oluyorsunuz.

Tepkisel davranışların da hedefsiniz.

YENGEÇ: BİR süredir beklediğiniz şartların, kendiliğinden oluşması sizi şaşırtabilir. Enerjinizi artıracak olaylar peşinde olabilirsiniz. Bulunduğunuz şartları sosyal yönüyle değerlendirmeniz, size farklı bir statü kazandırıyor.

ASLAN: BİLİNÇ altındaki başarı hırsınızı yaşama geçirme konusunda verdiğiniz savaş çevresel koşulları doğru kullanmanızdan geçiyor.

Mesleki başarınızı ortaya çıkaracak duygusal motivasyona oldukça ihtiyacınız var.

BAŞAK: ÇEVRESEL koşulların olumlu etkileri sizden yana. Özgürlük sınırlarınız aşarak kendinizi daha da iyi ifade edeceğiniz, koşullar karşınızda. Yapacağınız işler, şimdiye kadar yapmak istediğiniz işlerin fazlası olacak.

TERAZİ: BUGÜN ani öfkelerden kaçınmalısınız. Sakin yapınıza yakışmayan davranışlar, sizi bile şaşırtıyor. Olayları yerinde değerlendirmesini öğrenmeniz gerekir. Mantıksal olaylara duygu karıştırdığınız zaman çok zorlanıyorsunuz.

AKREP: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle aranızda gelişen duygusal motivasyonu olumlu bir şekilde ortaya çıkarıyorsunuz. Öncülük yaptığınız konularda farklı değişimler içindesiniz. Performansınızı güçlü bir şekilde sergiliyorsunuz.

YAY: DUYGULARINIZI olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Satürn gezegeni size destek veriyor. Daha kararlı ve mantıklısınız.

Bugün sezgilerinizin yanıltmadığını göreceksiniz.

Ortaklıklar konusu gündeme gelecektir.

OĞLAK: DUYGU alışverişi içinde bulunduğunuz zaman, kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz.

Bugün, yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içindesiniz. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz.

KOVA: ÇEVRENİZİN tepkisinden çekindiğiniz zaman kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz.

Kendinizle ilgili konularda acele etmemelisiniz.

Tenkit edilmek istemiyorsanız, duygularınızı kendinize saklayarak beklemelisiniz.

BALIK: GÜCÜNÜZÜN farkında olmanıza rağmen, hırslı yapınızı daha da körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz. Bugün toplumsal olaylarda konuları birbirine bağlayan çalışmalarla başarılı bir grafik sizi bekliyor.