KOÇ: İŞİNİZLE ilgili yanınızda olabilecek insanlara ihtiyacınız olacak. Satürn geri gitmeye devam ediyor. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir, sonra çoğundan vazgeçebilirsiniz.

BOĞA: DEĞİŞİM içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.

İKİZLER: UZUN süredir beklediğiniz bir takım fırsatlarında kendiliğinden oluştuğunuz görmek sizi oldukça mutlu edecektir. Yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi partnerinize savunmak zorunda kalabilirsiniz.

YENGEÇ: BU dönem, sabırlı yapınızı daha çok ortaya koymalısınız. Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.

ASLAN: KISA yollarla ilgili beklentilerinizde duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalayabilirsiniz.

BAŞAK: BUGÜN maddi sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin. Parayla ilgili konuları yarına erteleyin.

TERAZİ: DÜŞÜNCELERİNİZİ yeniden şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünmelisiniz. Acil durumlar için karşınızdakilere de fazla yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara sıkılacaksınız.

AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZİ yoğunlaşmış durumda. Her şeyin altı yapısı incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin üzerinde gereksiz bir kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz.

YAY: HAYATINIZA yeni insanlar girebilir ve değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz. Çevresel koşularınızı, hayatınızla birleştirmek istiyorsunuz.

OĞLAK: KARİYERİNİZLE ilgili sıkıntılı bir dönem içine giriyorsunuz. Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Suskun bir havaya girecek ve düşünceleriniz paylaşmak istemeyeceksiniz.

KOVA: BU dönem, görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Burcunuzda ilerleyen Satürn bazı olumlu sinyalleri de veriyor.

BALIK: MADDİ konularda Neptün ve Jüpiter'in hareketi sizi de etkileyecek. Unuttuğunuz faturaların ve ödemelerin sizi sıkmasını istemiyorsanız ödemelerinizi belli bir düzene oturtmalısınız.