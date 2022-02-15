KOÇ: GÜCÜNÜZÜN yüksek oluşu sizi olumlu etkiliyor. Arkadaşlarınızla tartışma yaratacak konulardan uzak kalmalısınız.

Bulunduğunuz ortamlarda farklı fikirlerle ortaya çıkıyorsunuz.

BOĞA: OLAYLARA karamsar bakmanın anlamı yok. İçsel coşkularınızın sizi yönlendirmesine izin verin. Kişiselliğinizi vurgulamaktan ve sessiz bir şekilde kendi düşüncelerinizi savunmaktan yanasınız.

İKİZLER: PARTNERİNİZLE uyum içinde olmanıza rağmen geniş çapta plan yapmanız gerektiğini unutabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda istemeseniz de, çevrenizin odak noktası haline geleceksiniz.

YENGEÇ: BİRLİKTE vakit geçirmekten hoşlandığınız kişilerle bir araya geleceğiniz bir gün yaşayacaksınız. Mesleki bilginizi ortaya koyacak davranışları benimsiyor ve çevrenize hakim olmak istiyorsunuz.

ASLAN: AİLENİZİN ihtiyaçları karşısında sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Onların problemlerinin canınızı sıkmasını istemiyorsunuz.

Mantıkla yola çıkarak, çözümleyici noktaları bulacaksınız.

BAŞAK: YAŞAMINIZA yeni bir hareket ve eğlence kazandırabilirsiniz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine ve size kazandıracaklarına değer veriyorsunuz ve hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız.

TERAZİ: İLETİŞİM konusunda başarılısınız. Özgürlüğünüzü ön plana alacağınız başlangıçlar peşindesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilere yardım etme isteği içindesiniz ve yardımsever duygularla hareket edebilirsiniz.

AKREP: ÇEVRENİZDE yaratıcı kişilerin oluşu motivasyonunuz daha da güçlü kılıyor.

Bulunduğunuz ortamlarda, dikkat çekici davranışlar sergileyecek ve takdir göreceksiniz.

Keyfini çıkarmaya çalışın.

YAY: BUGÜN, uçucu şeyler düşünmek yerine ayaklarının sağlam basmasını gerektiren işlerle uğraşmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda karşı cins tarafından ilgi gördüğünüz bir dönemdesiniz.

OĞLAK: ÇEVRENİZDEKİ olayları sorgulamanıza rağmen, etrafınıza yansıtmak istemiyorsunuz.

Kırgın olsanız bile, kendinizi yenileme konusunda akıllıca davranacak kadar mantıklı hareket ediyorsunuz.

KOVA: BUGÜN, özgürce çalışmaktan yanasınız.

Olayların yönünü kendi doğrularınız için değiştirmek istemeniz doğal. Uzun süredir olmasını istediğinizi kişisel arzularınızı ön planda olacak.

BALIK: ENERJİNİZİ ortaya koyacak işler yapmak istiyorsunuz. Uzun süredir görmek istediğiniz dostlarınızı aramak için uygun fırsatlar yakalayacaksınız. Olaylara duygusal yaklaşmamalısınız.