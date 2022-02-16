KOÇ: PARTNERİN üzerinizdeki etkisini inkar edemezsiniz. Bugün boş vermiş tavırlarınızla, onu kızdırabilirsiniz. Sabit düşüncelerin size faydası olmadığını gün içinde anlayacaksınız.

BOĞA: BUGÜN çevre iletişiminiz mükemmel sergileyeceksiniz. Enerjinizin gücünü duygusal ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz.

Siz güçten yanasınız fakat çevrenize yardım etmeyi de çok seviyorsunuz.

İKİZLER: ÇEVRESEL koşullarınızda gözle görülür bir hareketlenme ortaya çıkıyor.

Düşüncelerinizdeki yaratıcılık, her anlamda sizi ön plana çıkaracak ve gizli yönlerinizi de ortaya koyacaksınız.

YENGEÇ: BUGÜN sevdiklerinizden mutlu olacağınız haberler alacaksınız. Bencilce davranışlarınız nedeniyle, kendi istekleriniz doğrultusunda partnerinize duygusal anlamda motive etme durumlarınız mevcut.

ASLAN: DUYGUSAL yaşamınızı renklendirmek isteyebilirsiniz. Karşılıklı ilişkilerde, paslaşmalar söz konusu. Yaratıcılığınızı karşı tarafa aktarabilirseniz, kariyer hırsınızı olumlu kullanacağınız bir gün.

BAŞAK: ARKADAŞLARINIZLA paylaşım içinde olacağınız bir gün. Çocuklarınıza ayırmalısınız. Onların duygusal problemleri gündeme gelecek. Konuşarak halledeceğiniz konular gündemde.

TERAZİ: ÖZGÜVENİNİZİN sağladığı tüm konularda başarılı olmaktan gurur duyacaksınız.

Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda oluşmasını beklediğiniz duygusal bağlar, iş veriminizi arttırıyor.

AKREP: PARTNERİNİZLE aranızdaki olayların çoğu parasal nedenlere dayanıyor. Onun istekleri karşısında bocalamanız mümkün.

Olayların yönü, birazda sizin tavırlarınıza bağlı ilerleyecek. Zorlanabilirsiniz.

YAY: ÇEKİCİLİĞİNİZİ ve kişisel enerjinizi birleştireceksiniz. Aşk yaşantınızı renklendirmek için, duygusal yönlerinizle ortaya çıkacak ve sevdiğinizi büyüleyeceksiniz.

Onun size hayranlığı daha da artabilir.

OĞLAK: PARTNERİNİZLE anlaşamayacağınız konuları gündeme getirmek istemeyebilirsiniz.

Haklı nedenleriniz var ve değişken duygular içindesiniz. Sezgileriniz güçleniyor ve olaylara çözüm getiriyorsunuz.

KOVA: BUGÜN doğal yapınızı ortaya koyacak çalışmalarla ses getirmek istiyorsunuz.

Güçlü bağların önemli olduğunu bildiğiniz için, ilişkilerinizde ortalama davranıyor ve kapınızı kapatmak istemiyorsunuz.

BALIK: DUYGUSAL enerjinizde yükselmeler söz konusu. İşbirliğime ihtiyacınız var.

Sorgulayacağınız konularda ne denli haklı olduğunuzu düşünmeli ve gerekli çabalarınızı doğru bir şekilde yönlendirmelisiniz.