Yıldız falınız

KOÇ: Bugün her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularda yanlış anlaşılma ihtimaliniz çok yüksek.

BOĞA: Enerjinizin düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakabilirsiniz. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız her şeyi olumsuz bir şekilde yorumlatıyor.



İKİZLER: Değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Birlikte olduğunuz kişilerle felsefi konuşmalar yapacaksınız.

YENGEÇ: Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın sonuçlarını almaya başlıyorsunuz. Bugün ince hesaplar ve planlar içindesiniz. Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların faydasını göreceksiniz.



ASLAN: Bugün, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacaksınız.



BAŞAK: İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, istekleriniz somut hale gelecek. Bugün maddi konularda güven duygusuna ihtiyaç duyuyorsunuz.



TERAZİ: Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Onun istekleri sizin tarzınıza ters düşebilir. Olayları abartmayın ve saplantılarınızdan vazgeçin.



AKREP: Bugün duygularınız oldukça yoğun. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde, bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız. İşlerinizin yoğunluğu sinirlerinizi yorgun düşürebilir.



YAY: Bugün entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayları abartabilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.



OĞLAK: Mars burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Enerjinizi kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. İlgi alanlarınızda daha da iyisini yapmak isteyeceksiniz.



KOVA: Arkadaşlarınızla duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gündesiniz ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda anlamsız problemler oluşabilir.



BALIK: Bugün inatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Kalbiniz boş ise, çevrenizde ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Duygularınızı sınamalı ve temkinli davranmalısınız.