KOÇ: BUGÜN kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının dayattığı ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bu tür ruh halinin nedenlerini düşünerek olaya yaklaşıyorsunuz.

BOĞA: ARANIZDA tartışmalar, kavgalar eksik olmasa da, yakın çevreniz birlikteliğinizi takdirle izliyor. Her ikiniz de eleştiriye gelmediğiniz için aranızdaki sorunların çözümü gecikiyor.

İKİZLER: YAKIN aile çevrenizin özel hayatınızla ilgili sözler sarf etmelerini kaldıramıyorsunuz. Bu tür durumlarda sessiz kalmanız avantajlı olacak. İki taraf arasında ayırım gözetmeyin.

YENGEÇ: YARDIMLARINIZA alışan insanlar, yaşamın diğer pencerelerinde de sizi yanlarında görmek istiyorlar. İşte bu noktada, bazen taşan sabrınızla hemen 'kötü insan' oluveriyorsunuz.

ASLAN: YILLARIN deneyimiyle, birçok konuda fevri davranışınızı eleştiren kişilerin sözlerini yabana atmayın. Gerçi, siz bu maddi konunuzla ilgili çok yönlü düşünmeyi sevmiyorsunuz.

BAŞAK: BUGÜN, uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin.

TERAZİ: YAKIN arkadaşınızla konuştuğunuz üçüncü kişiyle ilgili duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Karar vermede sizi zorlayan etkileşimlerden uzak kalın.

AKREP: HARCAMALARINIZI kısıtlamak zorunda kalabilir ve bunun yarattığı stres ile boğuşabilirsiniz. Her şeyinizin mükemmel olmasını istiyorsanız, ara sıra kendinizi dinlendirmelisiniz.

YAY: FİNANS konularında partnerinizin fikirlerini alsanız iyi olacak. Yanlış adımlarla maddi riskler içine girmemek için, tarzınızdan vazgeçin. Çevrenizi geniş bir ufukla görmelisiniz.

OĞLAK: İŞ gereği birçok kişiyle yüz yüze görüşüyorsunuz. Bunların içinde daha sonra zorunlu olarak karşı karşıya geleceğiniz kişilerle, geri dönüşler yapmak zorunda kalabilirsiniz.

KOVA: PARTNERİNİZİN yanında gereksiz ispatlara kalkışmayın. Yaşam spektrumuna göre kapladığınız alanın ne kadar dar olduğunun bilincindesiniz. Bilemediğiniz birçok şey olabilir.

BALIK: FARKLI anlamda düşünmeye çalışırsanız, kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilir veya tamamen yok edebilirsiniz. Kazanımlara doğru yelken açacaksınız.