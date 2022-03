Savaşlar da biter

İlk tarih bilgilerini öğrendiğimiz öğrencilik dönemlerimizi hatırlayalım. Okuduğumuz kitapların hangi satırlarında savaş yok ki. Maalesef bu insanoğlu iyi yaşam şartlarını benimseyen bir varlık değil. Habis bir ruh taşıyor. Barış içinde yaşamak galiba insanın doğasına ters. İlkokul çocuğunun bile anladığı bir politika adım adım ilerliyor. Dünya artık farklı oluşumlar içinde ve yeryüzü haritası yeniden yazılıyor ve bu yazılımın içinde Amerikan hegomanyası yok edilmeye çalışılıyor.



Çıkar savaşlarını en iyi şekilde kullanabilen bu ülkenin dişleri arasında ezilen dünya milletleri tek tek uyanışa geçti. Son bir haftadır Ukrayna'da yaşanan olayların altında hepimizin tahmin ettiği gibi, yine Amerika var. Tüm dünya zorlu bir süreçten geçtiği kesin. Vahşi batının kovboyları istilacı ruhlarıyla atlarını ve kırbaçlarını doğuya çevirmiş durumdalar. Haklarına razı olma gibi bir istekleri de yok.



MEDENİYET UCUZ DEĞİL

Amerika'nın bir zamanlar şiddetle ihtiyaç hissettiği göçmenlere duyduğu öfkenin altındaki mesaj.. "Ülkemize geldiniz. Bizi yediniz bitirdiniz. Artık sizin ülkenizin kaynaklarını alma hakkına sahibiz, soframıza oturanın sofrasını kuruturuz" misali. Çünkü enerji stokları ne kadar güçlü olsa da örneğin;

Türkiye'nin altı ayda tükettiği enerjiyi Amerika bir günde bitirmeye başladı.



Artık medeniyetin hiç de öyle ucuz olmadığını görmeye başladılar. Egoistçe kendilerini tatmin etmeye devam ediyorlar.

Bu durumda, çıkarlarını koruma oyunları hiç bitmeyecek. Dünyada ekonomi rüzgarları alabildiğince sert esiyor. Amerika'nın kendi içinde yaşadığı zorlukları çevresine nasıl yansıtacak, dünyanın neresinde erozyon yaratacak soruları ile hepimizin kafası allak bullak. Dünya pür dikkat bu savaşı izliyor. Eğri oturalım doğru konuşalım. Ortaçağ Avrupası zorlu dönemlerini reformlarıyla atlatmış, kendilerini yenilemiş olsalar bile klasik ve tutucu tutumlarından asla vazgeçmiyorlar. Göründükleri kadar da cesur değiller. Birbirlerinden cesaret alarak ilerliyorlar. Her ne kadar kendi iç dinamiklerinde problem olsa da bunu dünyaya yansıtmak istemiyorlar. Bu arada gizli İsrail gücünü de unutmayalım.



KURTLAR SOFRASI GENİŞLEDİ

Dünya medeniyeti Amerika ile tanıdı.

Amerikan rüyasının dillere destan hikayelerinde kendilerini buldular. Sanat, ekonomi, teknoloji, ticaret hemen hemen her konuda devrim yarattılar ve bu güzellikleri tüm dünyaya sunarken, kendi kendilerini de tükettiler. Sofrası zengin olanın yiyicileri de çok olur misali ipin ucu kaçtı. Kurtlar sofrası da gittikçe genişledi... Matematik derslerinde öğrendiğimiz pay ve payda eşitlemeleri gibi, basit bir dünya problemi ortaya çıktı. Bir türlü denge kurulamadı.

Her şey kısır döngüye girdi.



DÜNYA HARİTASINDA KAYBOLMAK

Rusya ilginç bir mantaliteye sahip. Sovyet zamanlarını ve bozulan dağılan dönemlerden kalan içsel öfkelerini bir türlü yenemediler.

Ukrayna savaşının görünmeyen kırmızı alt yazısının altında "Devlerin savaş ruhu" var. Dünyaya hükmeden iki büyük devletin hesaplaşmasının ateş hattında kalan zavallı halkın yaşadıkları acıları görmezlikten gelemeyiz. Yüzyıllardır değişmeyen, bilinen savaş portreleri. Elbette eninde sonunda tüm savaşlar bitiyor. Ülkeler arasında çıkar döngülerinin faturasını bitkin ve yorgun insancıklar ödüyor. Ne yaparsak yapalım değişim yine sizi başlangıç noktasına getiriyor.

Binlerce yıl sonra da bu durum aynı olacak.

Orman kanunu misali güçler arasında dengeyi bulmak mümkün değil. Dünya haritası içinde kaybolmak istemiyorsak; kuvvetli olmak zorundayız. Sonuç olarak bu gezegende zayıflara asla yer yok. Sevgi ve saygının yer aldığı ütopyalarda buluşalım.

Savaşta Askerler ölür, Krallar konuşulur.

Troy (2004)