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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.03.2022, 00:00

KOÇ: BUGÜN bilinçaltınız yoğun. Duygusal yönleriniz ve kişiliğinizle ilgili değişimlere açıksınız. Maddi sorunlarınızı çözümlemek adına fazla çaba sarf ediyorsunuz.
Bu sıralar ilginç fikirleriniz var.

BOĞA: ARKADAŞLIK bağlarınızı güçlü tutmayı seven kişiliğinizle ve katılacağınız toplantılarda duygusal konuşmalarınızla dostlarınız arasında motivasyon sağlıyorsunuz.
Sözleriniz etkileyici ve anlamlı olacak.

İKİZLER: MERKÜR, zihinsel aktivitenizin yükselmesine neden oluyor. Karşılıklı ilişkilerinizde yüksek bir performans gizli. Partnerinizin sözlerinden etkilenecek ve yaşam biçiminizi ona göre yönlendireceksiniz.

YENGEÇ: KARARLARINIZDA duygusal istekleriniz belirgin olduğu için mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız, düşler ve gerçekler arsında gelip gitmekten vazgeçmelisiniz.

ASLAN: KARARLI yönlerinizi zedeleyecek duygular yaşayabilirsiniz. Kuralları sevmenize rağmen, sorunlarınızı çözerken duygusal davranabiliyorsunuz. Yatırım ve ödemeler konusunda dikkatli olun.

BAŞAK: BUGÜN çalıştığınız kişilerin mantıklı olmalarını bekliyor ve tutucu olmanıza rağmen, bu tür davranışlardan hoşlanmıyorsunuz.
Duygusal yönlerinizi açığa çıkaracak zevkli bir gün geçireceksiniz.

TERAZİ: ÇEVRESEL ilişkilerinizi duygusal anlamda yargılayarak bir yerlere gelmeniz mümkün değil. Kazançlarınızla ilgili, yeni bir dönem içine giriyorsunuz. Durumunuzu koşullarınıza göre değerlendirmelisiniz.

AKREP: YAŞAM enerjiniz oldukça yüksek ve hayatınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ilişkilerinizde tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız.
Bugün çevrenizi olumlu gözlemliyorsunuz.

YAY: HOŞ ve zarif yönlerinizle karşı cins üzerinde oldukça etkili olacağınız bir gün.
Merkür bilinç altınızın hızlı çalışmasını sağlıyor fakat düşüncelerinizi gizlediğinizde daha başarılı oluyorsunuz.

OĞLAK: AİLE ilişkilerine oldukça değer vermenize rağmen, onların sorunları yüzünden bazen her şeyden bıkıyorsunuz. Bugün sevdiklerinizin ani gelişen masrafları karşısında zor anlar yaşayabilirsiniz.

KOVA: YARATICILIĞINIZI doğru kullandığınızda, her şey kısa sürede çözülüyor. Dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı halledeceksiniz. Farklı düşüncelerinizle yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla.

BALIK: BUGÜN huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz.
Cazibeniz dikkat çekiyor ve fiziksel anlamda ilgi çekmenize neden oluyor.

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