Yıldız falınız

KOÇ: Bazı konularda derin düşündüğünüz zaman daha olumlu olduğunuzu göreceksiniz. Bugün kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız, çevresel koşullarınızdan kaynaklanmaktadır.



BOĞA: Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Bugün yeni konular icat etmek yerine, konuşmadığınız sorunlarınızı ele alabilirsiniz.



İKİZLER: Bugün, duygularınız oldukça yoğun gelişiyor. Ay'ın konumu, birlikte çalıştığınız kişilerle çatışmalara neden olabilir Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen olayların nedenini araştırabilirsiniz.



YENGEÇ: Bugün, Ay mesleki konularınıza yoğun bir derinlik getiriyor. Enerjinizi partnerinize yansıtacak ve onunla ilgileneceksiniz. Jüpiter'in geri hareketi enerjinizi fazla harcamamanıza neden oluyor.



ASLAN: Duygusal konulara takılı kalmanız sizi olumsuz kılıyor. Karşınızdaki kişilerin yanlış davranışları karşısında tavırlarınız değişebilir. Onların haksız davranmaları gururunuzu incinebilirsiniz.



BAŞAK: Kişisel çekiciliğinize duygusal derinliğinizin eklenmesi sonucu, olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız. Düşüncelerinize çok değer veriyor olmanız yüzünden olayları abartmaya başladınız.



TERAZİ: Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek.. Maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.



AKREP: Yüksek olan enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Jüpiter'in geri gidişiyle fırsatların ayağınıza gelmesine rağmen yetersiz kalabilir.



YAY: Yaratıcı olan yönünüzü ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Düşündüğünüzü şeyleri gerçekleştirmek istiyorsanız, gerekli enerjiyi toplamalı ve çevrenizden yardım almalısınız.



OĞLAK: Entelektüel bazı oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, her an olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Her zamanki çözümcü yapınızla dinginliğe kavuşacaksınız.



KOVA: Çevrenize karşı duygusal tavırlar takındığınız için ilişkilerinizde pürüzler çıkabilir. Duygusal değişimleriniz işinizi arka plana atmanıza neden oluyor. Maddi konularda biraz beklemelisiniz.



BALIK: Unuttuğunuz bazı olayların yeniden önem kazanması, sizin lehinize gerçekleşecek. Yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü de güçlendiriyorsunuz.