KOÇ: KENDİ haklarınızı savunmanız size hiçbir şey kazandırmaz. Sürekli haklı çıkmaya çalışmakla haklı olunmayacağını biliyorsunuz.

İnatçı yapınız yüzünden, her konuda oldukça ısrarcı davranıyorsunuz.

BOĞA: İŞ yaşantınızda, enerjinizi doğru kullanabileceğiniz bir günü yaşıyor, çevrenizi duygusal bir şekilde algılıyorsunuz. Hisleriniz mükemmel. Duygularınızı karşı tarafa hissettirmeyi başarmalısınız.

İKİZLER: YENİ iş atılımlarınız için uygun bir dönem değil. Sabırlı olmalı ve geleceğe umutla bakmalısınız. Duygularınızda dengesiz davranışlardan ve abartılardan vazgeçmelisiniz. Ufkunuz açık.

YENGEÇ: KENDİNİZE fazla yükleniyorsunuz.

Aşırı alınganlığınızın dışa vurumu hem kendinizi, hem çevrenizdekileri yıpratıyor. Zamanla yarıştığınız için, tüm engelleri hızla aşıyorsunuz.

ASLAN: RAKİPLERİNİZ tarafından ilgiyle izleniyorsunuz.

Her an hata yapmanızı bekliyorlar.

Bencilce davranarak, etrafınızı üzmemelisiniz. Daha sonra karşınızdaki kişiden çok kendiniz üzülüyorsunuz.

BAŞAK: HAYAL ettiğiniz işe şimdilik kavuşmasanız da, siz sabırlı olmaya devam etmelisiniz. Çalışkanlığınız kısa sürede fark edilecektir. Duygu alış verişinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz.

TERAZİ: YOĞUN bir tempoda çalışıyor ve hakkınız olmadığı halde çevrenizi kırıyorsunuz.

Başarı grafiğinin, insan ilişkilerinden geçtiğini unutmayın. Sevdiğiniz kişi ile; sorunlarınızı çözme fırsatı yakalayacaksınız.

AKREP: İNATLA sürdürdüğünüz iş temposunu yavaşlatmalısınız. Hedefleriniz için fazla zorlanıyor ve kendinize eziyet ediyorsunuz.

Bağırsak problemleri yaşamak istemiyorsanız kendinize dikkat etmelisiniz.

YAY: AŞKI çok farklı algılıyorsunuz. Görüntünüzün aksine, çabuk incinen bir yapınız ve kinci tarafınız mevcut.. Sizi anlamak çok zor. Yorgun bir tablo çiziyorsunuz.

Uzun süredir dinlenmeye ihtiyacınız var.

OĞLAK: ÇEKİŞMELİ bir ilişkide kimin haklı olduğunu anlayabilmek çok zor. Sizin yaşadığınız, olaylarda bu tarz bir çelişki. Kıskançlıklarınıza son vermelisiniz. Onun size bağlılığını görmezlikten gelmemelisiniz.

KOVA: BUGÜN, doğru karar vermek için yalnız kalmaya gayret etmeli ve etki altında kalmamalısınız. Özgürlük diyerek nereye kadar aşktan kaçacaksınız. Sizi seçenler bir gün yalnız bırakabilir.

BALIK: ACELE etmeye gelemeyen bir yapınız var. İşlerinizi düzenleyerek, planlı bir şekilde halletmelisiniz. Kararlarınızı verirken, iç sesinizi doğru kullanıyorsunuz.

Kendinizi sınayacak fırsatlar çıkıyor.