KOÇ: SİZİ anlamak çok zor. Bu özelliğinizden gizli bir zevk duyuyorsunuz. Duygusal sorun yaşamamak adına yaptığınız önlem, işe yarıyor. Lüzumsuz insanları çevrenizden uzaklaştırmış oluyorsunuz.

BOĞA: GÜNLÜK attığınız adımlar, kendi gizli sessizliğinde bir sonraki günün sağlam şartlarını hazırlarken, herkes sizin hata yapmanızı bekliyor. Belki bu yüzden bazen sinirli ve asabi oluyorsunuz.

İKİZLER: SİZİN kadar, baskıcı bir çalışma ortamından nefret eden yoktur. Sinirlendiğiniz zaman hisleriniz tavırlarınıza yansıyor. Böyle durumlarda çalışma arkadaşlarınız size pek yaklaşmıyorlar.

YENGEÇ: BAZEN, sevginizi göstermekte cimri davranıyorsunuz.

Bunun aksine, ona karşı olmadık zamanlarda kıskanç bir tavır takınıyorsunuz.

Yoksa, zaman içinde giderek aranıza istemeden soğukluk girebilir.

ASLAN: YENİ bir projeye atılmanın stresini yaşıyorsunuz.

Kendinizle sürekli içsel savaş yaşamanın yorgunluğunu taşıyorsunuz.

Daha sakin olmalısınız. Göreceksiniz, her şey sizin lehinize gelişecek.

BAŞAK: KAFANIZDA her zaman, uğraştığınız işin dışında başka işlere yönelmek var.

Yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz. Bulunduğunuz sosyal çalışmalar, bu yönünüzü tatmin ediyor.

TERAZİ: DUYGUSAL sayılmazsınız. Size göre düşünceler, pratik sonuçlarıyla değerlendirilmelidir.

Zevkleriniz, duygularınıza değil mantığınıza dayanır. Sevdiğiniz kişi, sizinle aynı fikirde değil.

AKREP: YAKICI duygularınızın önüne geçemiyorsunuz.

Her an patlamaya hazır bomba gibi oluşunuz, sağlığınızı olumsuz etkilediğini hastalandığınızda anlayacaksınız.

Öfkenin kimseye faydası olmaz.

YAY: BİR arkadaşınızın sorununa çözümleyici düşünceler geliştirmeniz onu çok sevindirecek.

Fazla sorumluluk almaktan kaçınırken, kendinizi ispat etmeniz gereken konularda geri planda kalmamalısınız.

OĞLAK: KARARLARINIZI yalnız vermekten hoşlanıyorsunuz.

Coşku duygusunun eksilmesi gerilim yaratıyor. Bugün yaşayacağınız durgunluk aşkınızın geleceği için soru işaretlerin oluşmasına sebep olacak.

KOVA: AŞKLA işi karıştırmayan bir yapınız olduğunu söyleseniz de, işinizde sizi etkileyen duygularınızın etkisinde olabilirsiniz.

Özellikle, karşı cinsin ilgisi üzerinizde.

Çevreden tepki alabilirsiniz.

BALIK: HER konuda özverili çalışmanız, çoğu kez kendinizi unutmanıza sebep oluyor.

Keyfiniz kaçtığı zaman da, paniğe kapılıyor ve hastalıkla ilgili gereksiz evhamlara kendinizi kaptırıyorsunuz.