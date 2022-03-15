KOÇ: SİZİ anlamak çok zor. Bu özelliğinizden gizli bir zevk duyuyorsunuz. Duygusal sorun yaşamamak adına yaptığınız önlem, işe yarıyor. Lüzumsuz insanları çevrenizden uzaklaştırmış oluyorsunuz.
BOĞA: GÜNLÜK attığınız adımlar, kendi gizli sessizliğinde bir sonraki günün sağlam şartlarını hazırlarken, herkes sizin hata yapmanızı bekliyor. Belki bu yüzden bazen sinirli ve asabi oluyorsunuz.
İKİZLER: SİZİN kadar, baskıcı bir çalışma ortamından nefret eden yoktur. Sinirlendiğiniz zaman hisleriniz tavırlarınıza yansıyor. Böyle durumlarda çalışma arkadaşlarınız size pek yaklaşmıyorlar.
YENGEÇ: BAZEN, sevginizi göstermekte cimri davranıyorsunuz.
Bunun aksine, ona karşı olmadık zamanlarda kıskanç bir tavır takınıyorsunuz.
Yoksa, zaman içinde giderek aranıza istemeden soğukluk girebilir.
ASLAN: YENİ bir projeye atılmanın stresini yaşıyorsunuz.
Kendinizle sürekli içsel savaş yaşamanın yorgunluğunu taşıyorsunuz.
Daha sakin olmalısınız. Göreceksiniz, her şey sizin lehinize gelişecek.
BAŞAK: KAFANIZDA her zaman, uğraştığınız işin dışında başka işlere yönelmek var.
Yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz. Bulunduğunuz sosyal çalışmalar, bu yönünüzü tatmin ediyor.
TERAZİ: DUYGUSAL sayılmazsınız. Size göre düşünceler, pratik sonuçlarıyla değerlendirilmelidir.
Zevkleriniz, duygularınıza değil mantığınıza dayanır. Sevdiğiniz kişi, sizinle aynı fikirde değil.
AKREP: YAKICI duygularınızın önüne geçemiyorsunuz.
Her an patlamaya hazır bomba gibi oluşunuz, sağlığınızı olumsuz etkilediğini hastalandığınızda anlayacaksınız.
Öfkenin kimseye faydası olmaz.
YAY: BİR arkadaşınızın sorununa çözümleyici düşünceler geliştirmeniz onu çok sevindirecek.
Fazla sorumluluk almaktan kaçınırken, kendinizi ispat etmeniz gereken konularda geri planda kalmamalısınız.
OĞLAK: KARARLARINIZI yalnız vermekten hoşlanıyorsunuz.
Coşku duygusunun eksilmesi gerilim yaratıyor. Bugün yaşayacağınız durgunluk aşkınızın geleceği için soru işaretlerin oluşmasına sebep olacak.
KOVA: AŞKLA işi karıştırmayan bir yapınız olduğunu söyleseniz de, işinizde sizi etkileyen duygularınızın etkisinde olabilirsiniz.
Özellikle, karşı cinsin ilgisi üzerinizde.
Çevreden tepki alabilirsiniz.
BALIK: HER konuda özverili çalışmanız, çoğu kez kendinizi unutmanıza sebep oluyor.
Keyfiniz kaçtığı zaman da, paniğe kapılıyor ve hastalıkla ilgili gereksiz evhamlara kendinizi kaptırıyorsunuz.